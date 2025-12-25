България

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

25 декември 2025, 16:33
Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата
Източник: Агенция „Митници“

Т ри гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Агенция “Митници” и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония. Контрабандният арсенал е бил укрит в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в България от Турция и селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември. Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия.

Голямо количество оръжие и боеприпаси са задържани на "Капитан Андреево"

В сряда, 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват шест картонени кашона с оръжие и боеприпаси. Установено е, че незаконните оръжия са предназначени за трафик към Република Северна Македония.

Хванаха нелегални оръжия на Капъкуле

Оръжията и боеприпасите са задържани. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково, допълниха от митницата.

Предходният случай на контрабанда на оръжия и боеприпаси през "Капитан Андреево" бе в средата на ноември, когато в дрехите на 25 годишен турски турски гражданин, пасажер в румънски автобус, бяха открити два пистолета и пет пълнителя с общо 83 патрона за огнестрелно оръжие.

Източник: БТА, Николай Грудев    
Оръжие Контрабанда Капитан Андреево Митници ГДБОП Халосни патрони Газови пистолети Ловни пушки Северна Македония Камион
Последвайте ни

По темата

Отиде си легенда на

Отиде си легенда на "Марек"

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

България Преди 47 минути

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 1 час

Образувано е досъдебно производство

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 1 час

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 1 час

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 2 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 2 часа

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 3 часа

Случаят е от Хаджидимово

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Пари Преди 3 часа

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Свят Преди 3 часа

Причината - най-новата сделка за продажба на оръжия от Америка на Тайван

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 3 часа

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Свят Преди 4 часа

Някои от тях са символични, други - на стойност милиони, дори милиарди долари

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Свят Преди 5 часа

Той е изпълнявал медицинска мисия

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 5 часа

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Снимката е архивна!

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Свят Преди 5 часа

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 5 часа

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Хебър подписа със защитник на Пирин Благоевград

Gong.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg

МВР със съвети във връзка с въвеждането на еврото

Nova.bg