Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Т ри гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Агенция “Митници” и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония. Контрабандният арсенал е бил укрит в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в България от Турция и селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември. Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия.

Голямо количество оръжие и боеприпаси са задържани на "Капитан Андреево"

В сряда, 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват шест картонени кашона с оръжие и боеприпаси. Установено е, че незаконните оръжия са предназначени за трафик към Република Северна Македония.

Хванаха нелегални оръжия на Капъкуле

Оръжията и боеприпасите са задържани. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково, допълниха от митницата.

Предходният случай на контрабанда на оръжия и боеприпаси през "Капитан Андреево" бе в средата на ноември, когато в дрехите на 25 годишен турски турски гражданин, пасажер в румънски автобус, бяха открити два пистолета и пет пълнителя с общо 83 патрона за огнестрелно оръжие.