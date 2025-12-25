Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

П апа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса като глава на Католическата църква, посрещайки хиляди вярващи на площад „Свети Петър“ преди службата в необичайно неформален стил.

По време на месата той каза, че „Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата“ и отправи критика към „изкривената икономика“, която „ни кара да третираме човешките същества като просто стока“.

Източник: EPA/БГНЕС

Папата говори пред базиликата „Свети Петър“, за да отправи коледни пожелания и да благодари на тези, които са дошли да следят службата на големи екрани, въпреки дъждовното време.

„Свети Петър е много голям, но за съжаление не е достатъчно голям, за да побере всички вас“, каза той на тълпата от около 5 000 души.

Американският папа възприема по-умерен и дискретен стил в сравнение с харизматичния си предшественик Франциск, който почина на 21 април.

Източник: EPA/БГНЕС

На месата присъстваха високопоставени представители на църквата, дипломати и около 6 000 вярващи.

Лъв се придържаше към силно религиозна проповед, без да прави директни препратки към актуални събития.

Службата комбинира традиционна музика със символични жестове, като поставянето на статуя на бебето Исус в креватче.

Източник: EPA/БГНЕС

70-годишният папа реши да отслужи месата по-късно, в сравнение с по-възрастния Франциск, който обикновено го правеше около 18:30 ч.

На 23 декември Лъв призова за глобално примирие на Коледа, изразявайки „голяма тъга“, че „Русия очевидно е отказала молбата“ за такова в Украйна.