Лиз Тръс: Новата ми книга не е опит да се върна на премиерския пост

Б ившата министър-председателка на Великобритания Лиз Тръс заяви, че не иска да бъде премиер на страната отново, след като миналата седмица каза, че има "недовършена работа" с Консервативната партия, предадоха ДПА и Пи Ей мидия.

Най-кратко управлявалият премиер на Обединеното кралство по-рано не изключи възможността да бъде лидерка на Консервативната партия. "Никога не бива да се осмеляваме да изключваме каквото и да е в политиката", обяви тя.

Тайното оръжие на Джо Байдън в Украйна: Лиз Тръс

В интервю за "Скай нюз он сънди" днес Тръс заяви още, че новата ѝ книга "не е опит да се върне на премиерския пост". Попитана директно дали би искала отново да бъде на "Даунинг стрийт", тя отговори с "Не".

"Проблемите, с които се сблъсках по време на мандата си, бяха свързани с невъзможността да изпълня набелязаната от мен програма поради дълбоката съпротива на статуквото в британската икономика", заяви Тръс в телевизионното предаване "Неделя сутрин с Тревър Филипс".

