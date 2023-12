Твърде сприхав ли е Риши Сунак, за да спечели изборите

Риши Сунак отново се обиди. Войските му започват да се тревожат, пише Politico.

Предвид предстоящите избори в Обединеното кралство догодина, някои депутати от торите и стратези се опасяват, че британският премиер може да няма темперамента да очарова електората, съобщи Politico.

Решението на Сунак в понеделник, внезапно да отмени срещата с Кириакос Мицотакис, гневно твърдейки, че гръцкият премиер се е отрекъл от уверенията, че няма да говори публично за оспорваните скулптури на Партенона по време на тридневното си посещение в Обединеното кралство, разпали страховете на торите за раздразнителна ивица, която се появява в разгара на политическата битка.

Почти нечувано е британски премиер да отмени среща с европейски съюзник, който специално е пътувал да ги посети на “Даунинг стрийт”, а решението на Сунак предизвика възмущение в Гърция. Говорител на правителството в Атина нарече решението "безпрецедентно" и "неуважително", пише Politico.

„Струва ми се много странно някак си да изхвърлите играчките си от количката, защото някой се е държал лошо“, казва бившият министър на културата Ед Вейзи.

Уволнената британска министърка отправи остри критики към Риши Сунак

„Връзката между Обединеното кралство и Гърция е много важна“, добавя депутатът от торите и председател на комисията по култура на Камарата на общините Каролайн Дайнейдж. “Чувствам се като дипломатически провал”, добавя тя, цитирана от Politico.

„Той изглежда пъргав – какъвто е, когато хората го предизвикват“, казва бивш министър, който е работил в тясно сътрудничество със Сунак.

Съюзниците на Сунак приеха тази защита, настоявайки, че той е откровен и ефективен на световната сцена. Бившият външен министър — и наставник на Сунак — Уилям Хейг настоя, че протежето му „не е от хората, които просто ще се измъкнат“, описвайки премиера като „много търпелив, широко скроен човек“, предава Politico.

