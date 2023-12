Тайното оръжие на Джо Байдън в Украйна: Лиз Тръс

Б ившият министър-председател на Обединеното кралство Лиз Тръс кацна във Вашингтон тази седмица, за да подкрепи Украйна сред скептичните републикански депутати. Това съобщи Politico.

И от двете страни на Атлантическия океан има надежди, че Тръс може да помогне за насочване на дебата в американската десница от изолационизъм към активна международна роля, подкрепяна както от британския премиер Риши Сунак, така и от президента на САЩ Джо Байдън.

Тръс, която не е почитателка на нито един от двамата, не е дипломатически супергерой, пише Politico.

Пътуването идва едва година след като унизителната ѝ оставка сложи край на катастрофалния ѝ мандат като най-кратко служилия министър-председател на Великобритания. След края на 49-дневния си престой на “Даунинг стрийт” Тръс се опитва да си извоюва място като защитник на дясната политика по света, предаде Politico.

Тази седмица тя е във Вашингтон като част от делегация на Консервативната организация "Приятели на Украйна" (CFU), заедно с бившите лидери на торите Иън Дънкан Смит и Майкъл Хауърд. Групата има натоварен график, като са планирани около две дузини срещи с консервативни американски законодатели и мозъчни тръстове.

Пристигането на делегацията съвпада с противопоставянето между Байдън и републиканските законодатели, които се бавят с искането за изпращане на още милиарди долари военна помощ за Украйна. Тази есен Конгресът на два пъти прие законопроекти за разходите, в които липсваше финансиране на конфликта, пише Politico.

Републиканците се опитват да обвържат подкрепата за Украйна с мерки за укрепване на американско-мексиканската граница.

Бившият президент Доналд Тръмп, за когото се очаква да спечели номинацията на републиканците за президентските избори догодина, и който според социологическите проучвания изпреварва Байдън в редица ключови щати, споделя този скептичен поглед към помощта за Украйна. Още през май Тръмп отказа да каже дори дали смята, че Украйна или Русия трябва да надделее във войната.

Следващата седмица се очаква ескалация на напрежението с потенциалното гласуване в Сената на пакета от помощи на Байдън в размер на 106 млрд. долара, от които 61,4 млрд. долара са предназначени за Украйна. Високопоставени дипломати от двете страни на Атлантическия океан се надяват, че Тръс може да помогне за излизане от задънената улица, съобщава Politico.

