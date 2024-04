Разкриха последните документирани думи на Кралица Елизабет

П оследните записани думи на покойната кралица Елизабет II бяха разкрити от бившия министър-председател на Великобритания Лиз Тръс.

48-годишната Тръс посети най-дългогодишно управлявалия британски монарх в любимия ѝ замък Балморал в Абърдийншър, Шотландия, само два дни преди смъртта ѝ през септември 2022 г.

В новите си мемоари, които бяха публикувани във в. "Мейл", бившият министър-председател на Великобритания разкрива как кралицата я е посъветвала да "забави" темпото си.

Г-жа Тръс - последният от 15-те премиери, служили на Кралицата - сега разказа пред The Sun последните шест думи, които Елизабет й казала, когато срещата им приключила на 6 септември 2022 г.

"Кралицата каза: "Ще се видим отново следващата седмица". Абсолютно си мислех, че това ще се случи", спомня си г-жа Тръс.

Но на 8 септември, само два дни след като двете бяха снимани да си стискат ръцете, светът потъна в траур, тъй като Бъкингамският дворец обяви смъртта на кралица Елизабет.

Официалната причина за смъртта по-късно е записана като "старост".

Тръс - която отлетя за Шотландия, след като победи Риши Сунак в надпреварата за лидер на торите през лятото на 2022 г. - преживя само 49 дни на поста си.

Краткият ѝ мандат беше белязан от икономически сътресения - включително реформи, които доведоха до срив на паунда - преди да подаде оставка.

Говорейки за последната среща с кралицата в предаването "Never Mind the Ballots" на The Sun, Тръс каза: "Тя беше изключително мъдра жена и много, много на място".

The Mail вече разкри, че Тръс пише за покойната кралица в книгата си "Десет години, за да спасим Запада": "Тя беше напълно наясно с всичко, което се случваше, както бе и типично остроумна".

"Към края на разговора ни тя ме предупреди, че да си министър-председател е невероятно застаряващо. Тя ми даде и два съвета: "Не бързай." Може би трябваше да я послушам", разкрива г-жа Тръс.

Извикана в Шотландия поради влошеното здравословно състояние на кралицата, Тръс я описа като "слаба", но "бодра", "напълно в течение" на нещата и изглеждаше, че има намерение да се срещне отново.

По това време кралицата използваше бастун, тъй като страдаше от епизодични проблеми с придвижването.

При новината за смъртта на кралицата - която дойде само няколко дни след като г-жа Тръс влезе в кабинета си бившият министър-председател си спомня, че си е помислила: "Защо аз? Защо сега?"

Държавната церемония и последвалият я протокол са я оставили "далеч от естествената ми зона на комфорт", пише тя.

Тръс споделя, че е изпаднала в "порой от сълзи на дивана" и добавя: "За пореден път скръбта се смесваше с чувство на страхопочитание пред огромната тежест на събитието и факта, че то се случваше по мое време".

Г-жа Тръс призна, че предишните премиери може би са били по-подходящи за събитията, тъй като са осигурявали "необходимата възвишена реторика и държавническо поведение".

Тя заяви, че въпреки огромния политически натиск, първата ѝ среща с крал Чарлз е предизвикала "странно чувство на приятелство между нас, тъй като и двамата започвахме в новите си роли и трябваше да се ориентираме в непозната територия". По това време депутатите от торите вече бяха започнали да правят постъпки за освобождаване на Тръс от нейните задължения. Докато тя правеше реверанс към Чарлз, той каза: "И така, вие отново се върнахте?"

По повод годишнината от смъртта на кралицата през септември 2023 г. Тръс заяви, че по време на срещата им кралицата е била "психически бодра".

"По време на срещата в Балморал тя беше напълно наясно със случващото се. Тя много, много искаше да ме увери, че скоро ще се срещнем отново. Това беше много важно за нея. Бях се срещала с Кралицата и преди, когато бях министър на правосъдието. Срещала съм се с нея няколко пъти. И въпреки че физически беше доста слаба, тя винаги беше абсолютно психически бодра и решена да изпълни дълга си", заключи г-жа Тръс.

