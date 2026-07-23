Свят

След седмици на спорове: ЕС договори нов пакет санкции срещу Русия

ЕС не променя тавана на руския петрол в новия пакет санкции

23 юли 2026, 10:57
Знамената на ЕС и Русия
Знамената на ЕС и Русия   
Източник: iStock
  • ЕС одобри 21-ия пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след продължили седмици преговори между държавите членки.
  • Новите мерки запазват настоящия таван на цената на руския петрол – 44 долара за барел, като целта е да се ограничат приходите на Москва от износ на суров петрол.
  • Пакетът беше смекчен след настояване на няколко държави от ЕС, които поискаха промени в част от икономическите ограничения преди окончателното му приемане.

В ЕС не се разбраха за санкциите срещу Русия

Страните от Европейския съюз се споразумяха за нов, смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори, предаде АФП.

Мерките, които са 21-ият санкционен пакет на ЕС срещу Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол.

Преговорите по новите икономически санкции, наложени заради войната в Украйна, се проточиха, след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета.

На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на ЕС са постигнали временно решение таванът на цената на руския петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване.

Мярката има за цел да даде допълнително време на блока да постигне окончателно споразумение и да избегне отслабването на един от ключовите инструменти на ЕС за ограничаване на приходите на Москва от световния износ на суров петрол.

"Приветствам споразумението за 21-вия пакет санкции срещу Русия.

В момент, когато Украйна набира военна инерция, нашите санкции продължават да отслабват икономическите основи на руските военни усилия.

Добавяме още 32 руски банки към списъка със забранени транзакции.

Както и криптокомпании и платформи за търговия с петрол.

Замразяваме корекцията на тавана на цената на петрола за срок от една година, така че руската военна машина да не се възползва от сътресенията на пазарите.

За първи път насочваме мерките си срещу кораби, подпомагащи руския „сенчест флот“.

И направихме важна стъпка към официалната забрана руски бойци да влизат на територията на Европейския съюз.

Много благодаря на Ирландско председателство на Съвета на ЕС  за съдействието при постигането на това споразумение", написа Урсула фон дер Лайен в X.

Източник: БГНЕС    
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