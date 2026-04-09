Мелания Тръмп с извънредно изявление за Епстийн от Белия дом

Мелания Тръмп се завръща под светлините на прожекторите с нов имидж и активистки подход. След серия от международни успехи, днес първата дама подготвя „голямо съобщение“ от Белия дом, което обещава да предизвика сериозен отзвук по целия свят

Мелания Тръмп с извънредно изявление за Епстийн от Белия дом
О т Белия дом първата дама Мелания Тръмп остро критикува „лъжите, които я свързват с позорния Джефри Епстийн“, като се дистанцира от осъдения сексуален престъпник и същевременно призова Конгреса да проведе изслушвания, позволяващи на жертвите му да свидетелстват на Капитолийския хълм.

„Никога не съм била приятелка с Епстийн. Доналд и аз бяхме канени на едни и същи партита като Епстийн от време на време, тъй като припокриването в социалните кръгове е често срещано явление в Ню Йорк и Палм Бийч“, каза Мелания Тръмп на брифинг, предава Си Ен Ен.

„За да бъда ясна, никога не съм имала връзка с Епстийн или неговата съучастничка Максуел,“ подчерта първата дама.

Мелания призова Конгреса да осигури форум, където жертвите на Епстийн да свидетелстват на Капитолийския хълм.

„Призовавам Конгреса да осигури на жените, които са били жертви на Епстийн, публично изслушване, специално съсредоточено върху оцелелите, да даде на тези жертви възможност да свидетелстват под клетва пред Конгреса със силата на клетвени показания“, каза тя.

„Всяка пострадала жена трябва да има своя ден, в който да разкаже историята си публично, ако желае, и след това показанията ѝ трябва да бъдат трайно вписани в протокола на Конгреса,“ подчерта Мелания Тръмп.

По-рано днес екипът на първата дама предупреди, че трябва да се очаква „нещо голямо“, като Мелания Тръмп подготвя извънредно изявление от Белия дом, което според нейните съветници ще предизвика мащабен международен отзвук.

Мелания Тръмп опровергава очакванията през втория си мандат като първа дама, преоткривайки себе си чрез модерен, активистки подход към ролята.

„Първата дама в момента е ориентирана към действия“, каза нейният бизнес съветник Марк Бекман пред „Поуст“.

„Тя се стреми да оказва влияние върху живота на хората“, казва Бекман.

„Тя прави нещата по начина, по който иска": Мелания Тръмп

През първите 14 месеца след завръщането си в Белия дом, Мелания осигури връщането на поне 19 украински деца при семействата им, ръководи сесия на Съвета за сигурност на ООН, беше домакин на световна среща на върха за технологиите и децата, помогна за превръщането на законопроекта „Take It Down Act“ (Закон за премахване на съдържание) в закон и осигури финансиране и ресурси за приемни деца в цялата страна.

Това е ярък контраст с прелюдията към втория ѝ мандат във Вашингтон, когато мнозина спекулираха, че тя може дори да не живее в Белия дом. Вместо това тя поема инициативата и разказва собствената си история.

„Това е новата Мелания“, каза пред „Поуст“ д-р Катрин Джелисън, експерт по първите дами в университета в Охайо, отбелязвайки, че Тръмп е променила нещо повече от подхода си към ролята. Тя е променила и имиджа си: по-руси кичури и делови костюми.

Мелания Тръмп - първата дама, която сама определя правилата

„Тя се облича повече като бизнес дама“, посочи Джелисън и допълва: „Определено се опитва да бъде приемана по-сериозно и по-позитивно“.

Това е осезаема разлика спрямо първия мандат на Тръмп в Белия дом. По това време тя стартира инициативата си „Be Best“(„Бъди най-добър“ – инициатива на Мелания Тръмп, насочена към благосъстоянието на децата, онлайн безопасността и борбата срещу злоупотребата с опиати), но голяма част от работата ѝ беше зад кулисите - като например надзора на необходимите ремонти по инфраструктурата и градините на Белия дом. Освен това голяма част от фокуса ѝ беше върху това да бъде майка на сина си Барън, който тогава беше в прогимназията.

Сега в колежа, Барън е по-независим, а Мелания Тръмп се чувства по-комфортно под общественото внимание, като дори стига дотам, че при няколко случая отговаря на импровизирани въпроси от медиите за своята работа и цели.

Защо изчезна Мелания?

„Визионер“ е думата, която първата дама използва, за да опише себе си, когато говори на събитие за Месеца на женската история миналия месец, съветвайки жените: „Отделяйте време за себе си, образовайте се ежедневно и разпространявайте страстта си. Бъдете смели и поемайте рискове“.

Този път Мелания Тръмп и нейният екип са по-активни в популяризирането на нейните постижения, поемайки контрола над наратива за нейното наследство като първа дама. Когато Министерството на правосъдието постигна първата наказателна присъда по „Take It Down Act“ — законът, занимаващ се с „порно за отмъщение“ и „deep fakes“, който първата дама подкрепи — Тръмп и нейният екип побързаха да разгласят победата.

„ЗАКОН TAKE IT DOWN: ПЪРВА ПРИСЪДА“, обяви офисът ѝ.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит дори спомена това в своя брифинг в сряда.

„Вчера беше отбелязана първата присъда по закона Take It Down – ключово законодателство, за чието приемане първата дама Мелания Тръмп изигра важна роля“, каза Лийвит.

„Това е огромно постижение за първата дама и знам, че президентът е много горд от усилията на съпругата си за приемането на този критичен закон“, добави тя.

Мелания се завръща, но договорила ли е свободата си? (СНИМКИ)

Част от тази публична активност може да бъде реакция на първия мандат, когато отразяването на Тръмп в пресата беше фокусирано повече върху това какво носи, отколкото върху това какво прави. Самата Тръмп отбеляза това, докато рекламираше мемоарите си „Мелания“, казвайки, че като „обект на обществен контрол и погрешно представяне, чувствам отговорност да изясня фактите. Вярвам, че е важно да споделя своята гледна точка: истината“.

След като Доналд Тръмп спечели втори мандат, Мелания беше готова. Тя показа, че този път сама ще определя имиджа си, подписвайки сделка за 40 милиона долара с Amazon за своя документален филм.

„В тази втора администрация тя се опитва да бъде по-отговорна за собствения си образ, да поеме контрола, да представи своя собствена история за това коя е тя“, каза Джелисън, наричайки това резултат от „толкова много негативна и критична преса за нея в първия мандат“.

Къде е Мелания Тръмп? Липсата на първата дама на САЩ поражда спекулации

Някои аспекти от работата на първата дама от първия мандат - нейната инициатива „Be Best“ и работата ѝ с деца в приемни семейства - бяха пренесени и доразвити във втория ѝ мандат. Тръмп и нейният екип осигуриха 30 милиона долара за Министерството на жилищното строителство и градското развитие в помощ на приемните деца, а повече от 23 университета в страната помагат със стипендии.

Тя също така разшири портфолиото си, включвайки изкуствения интелект като част от стремежа си да помогне на децата да се подготвят за бъдещето. Тя ръководи „Президентското предизвикателство за ИИ“, в което участват всички 50 щата.

Тази роля доведе и до повече високопрофилни събития. Тръмп беше домакин на 50 съпруги на лидери от цял свят на среща на върха за технологиите и образованието в Белия дом. Тя влезе на срещата им с робот до себе си - момент, който стана вайръл в социалните мрежи.

„Тя влияе на живота на хората отново и отново“, отбеляза Бекман, казвайки, че първата дама е особено заинтересована от „подготовката на нашата младеж за предстоящите предизвикателства“.

Тръмп обаче изпълнява и церемониалните роли на първата съпруга, работейки по празнични събития като Коледа и Великден, и подготвяйки предстоящата държавна вечеря за крал Чарлз III.

„Тя променя живота на хората, но същевременно продължава да поема всички традиционни роли“, посочи Бекман, описвайки действията на Мелания като „добри за страната ни“.

