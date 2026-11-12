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Звездата от "Малкълм" Франки Мюниц е приет в болница след катастрофа на пистата в Дейтона

Звездата от хитовия сериал "Малкълм" Франки Мюниц е бил приет по спешност в болница след инцидент по време на тренировъчна обиколка в Дейтона, Флорида. От тима му "Форд Рейсинг" съобщиха, че актьорът пилот е в съзнание и е контакт

Стела Христова Стела Христова

12 ноември 2026, 10:26
Звездата от "Малкълм" Франки Мюниц е приет в болница след катастрофа на пистата в Дейтона
Източник: Getty Images

Ф ранки Мюниц е бил откаран по спешност в болница след катастрофа по време на тренировка на международната писта в Дейтона в сряда, 11 ноември, съобщават редица медии.

40-годишният Мюниц е трябвало да се състезава в благотворителна надпревара на пистата в Дейтона, Флорида, в сряда вечер и е правил тренировъчни обиколки, когато е настъпил инцидентът.

В свое изявление от "Форд Рейсинг" посочват, че Мюниц "е участвал в инцидент по време на тренировка за днешното събитие "Горди да почетем" на международната писта в Дейтона", цитирани от "Моторспорт".

"Той е откаран в местно лечебно заведение за допълнителни прегледи, в съзнание е и е контактен", се казва още в съобщението на "Форд". От PEOPLE са потърсили компанията за повече информация относно състоянието на Мюниц, но не са получили незабавен отговор.

Представителите на Мюниц също не са отговорили веднага на запитванията за състоянието на звездата от "Малкълм" в сряда следобед.

От Entertainment Tonight съобщават, че пистата е била затворена за публика по време на катастрофата, която е станала часове преди старта на надпреварата "Тийм Еър Форс" в рамките на класическото състезание на "Форд" за Деня на ветераните.

Медията допълва, че след инцидента Мюниц официално е бил изваден от списъка с участници за състезанието в сряда.

Според информацията на Entertainment Tonight екранният партньор на Мюниц от "Малкълм" Брайън Кранстън също е трябвало да присъства на събитието в сряда вечер, за да го подкрепи.

Преквалифициралият се в пилот актьор сподели по-рано пред PEOPLE, че за първи път е проявил интерес към автомобилните състезания, след като е седнал зад волана през 2004 г. Той започва професионалната си кариера през 2006 г., а по-късно се присъединява към "Тийм Риъм" като титулярен пилот през 2025 г., участвайки в сериите "НАСКАР Крафтсман Трък".

Този сезон Мюниц се състезава в пикап сериите за втори път, като завърши на 25-о място.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
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