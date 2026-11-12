Невидимата война в Ормузкия проток: Как роботи с изкуствен интелект ловуват смъртоносни мини

П реминаването през Ормузкия проток остава едно от най-рисковите пътувания, които един кораб може да предприеме. Въпреки охраната и подкрепата на военноморските сили на САЩ, търговските плавателни съдове продължават да бъдат обект на атаки, пише BBC.

„За да преминете през Ормузкия проток, ви трябва съгласие между капитана и екипажа да поемат риска. Нужна ви е застраховка за военен риск. А крайното решение винаги е на капитана“, обяснява Стив Камерън, бивш офицер от търговския флот и морски консултант.

Докато ракетите и дроновете атакуват от въздуха, под водата дебне друга, много по-коварна опасност — морските мини.

Евтино оръжие с парализиращ ефект

Съвременните морски мини лежат тихо на дъното и се детонират, когато засекат акустичен или магнитен сигнал от преминаващ кораб. Експлозията предизвиква мощна ударна вълна, способна да пречупи кила на огромен танкер. Други видове могат да изплуват в плитки води или сами да се насочат към целта.

Технологията не е нито сложна, нито скъпа, но самата мисъл за наличие на мини е достатъчна, за да спре цял флот от танкери. „Мините са изключително евтин начин за водене на морска война“, коментира военноморският архитект Иън Макфарлейн от френската отбранителна група Thales.

Impossible Metals Says It Has Successfully Tested AI Seabed Mining Robot https://t.co/kC8M4ZBJdX — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) November 11, 2026

Роботи сменят екипажите от 80 моряци

Традиционно откриването на мини е задача на специализирани миночистачи с екипажи от около 80 души. За да не се излагат човешки животи на риск и за да се преодолее недостигът на кадри във флотовете на НАТО, тази работа все по-често се поема от автономни системи, управлявани от брега.

По-малко хора, по-малко риск: Системите се обслужват на смени от едва 20 оператори на сушата и могат да бъдат превозвани със самолет в стандартни контейнери.

Плененият американски дрон: По-рано през септември иранските сили извадиха от водите на протока голям американски автономен подводен апарат (XLUUV) на компанията Anduril. От Пентагона обявиха, че машината е по-стар модел с повреда и без секретно оборудване. Според анализатори подобна загуба е „капка в морето“ в сравнение с риска живи моряци да попаднат в плен, а компютърните дискове на дроновете могат да бъдат изтрити дистанционно при залавяне.

Изкуствен интелект сканира морското дъно в 3D

Съвместна разработка между Thales, Кралския флот на Великобритания и френските ВМС вече използва безпилотни катери, оборудвани с високотехнологични сонари, взаимствани от нефтената и газовата индустрия.

Тези роботи теглят под водата 5-метров апарат, наподобяващ торпедо, който прави детайлна снимка на дъното и създава 3D изображение, анализирано от изкуствен интелект (AI). Тъй като новите мини са проектирани да се сливат с околната среда, софтуерът разпознава всеки подозрителен обект.

„В бъдеще изкуственият интелект ще анализира данните на място в реално време, вместо да чакаме дронът да се върне в базата“, посочва Стив Прест от мозъчния тръст RUSI, който първи въвежда безпилотния лов на мини в британския флот.

Психологическата битка в протока

Въпреки възхода на роботите, човешкият фактор и страхът от неизвестното остават решаващи. Нийл Робъртс, представител на застрахователите от Lloyd's of London, подчертава, че несигурността колко мини точно са заложени под водата оказва огромен психологически натиск.

По данни на САЩ маршрутът край Оман вече е прочистен и корабоплаването се е възстановило до около 75% от нивата преди конфликта. В битката срещу страха от невидимата заплаха под водата, роботите вече са основното оръжие.