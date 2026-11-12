Френски гвардеец със сабя припадна пред Еманюел Макрон в Париж (ВИДЕО)

Ф ренски гвардеец припадна със сабя в ръка, докато президентът Еманюел Макрон очакваше да посрещне словашкия президент Петер Пелегрини в Париж.

Макрон и няколко официални лица се отправиха към гвардееца, след като той падна пред Елисейския дворец. Служители го изнесоха точно когато гостуващият държавен глава пристигна за срещата си с френския лидер.

Видеозапис, заснет от словашката телевизия, показва как гвардеецът се олюлява и спуска сабята си, преди да се срине на земята, съобщава френският вестник „Льо Паризиен“. В този момент Макрон е стоял само на няколко крачки разстояние.

French President watches in shock as guard suddenly collapses https://t.co/eCGyJEvRw2 — New York Post (@nypost) November 11, 2026

По-късно втори гвардеец е припаднал извън обхвата на камерите, пише още изданието. Чуло се е как сабя удря земята, докато Макрон е реагирал на случващото се близо до входа на двореца.

Потребители, коментиращи кадрите в социалната мрежа Екс (X), изразиха загриженост за падането на първия гвардеец и поставиха под въпрос начина, по който служителите са го изнесли.

„Олеле. Падна тежко. Дано не си е ударил главата“, написа един потребител.

Друг коментиращ отбеляза: „Поне носеше каска“.

Един от зрителите попита защо служителите изглежда са избрали по-дълъг маршрут, докато са носили гвардееца.

„Те го изнесоха чак от другата страна до същата врата, която беше само на няколко метра от мястото, където припадна“, написа друг потребител.

Снимките на тези коментари не съдържаха потвърдена информация за здравословното състояние на гвардееца или дали е пострадал при падането.

A member of the French honour guard collapsed during Slovak President Peter Pellegrini’s arrival at the Elysee Palace in Paris. French President Emmanuel Macron and palace staff rushed to assist the fallen guard before he was carried away. https://t.co/eqTdgvbqb8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026

Междувременно Макрон и съпругата му Брижит Макрон са завели ново дело в САЩ срещу консервативната коментаторка Кандис Оуенс заради твърдения относно тяхната самоличност и връзка.

Искът е подаден на 4 ноември във федералния съд в Нашвил, щата Тенеси, сочат съдебните документи. Двойката обвинява Оуенс в разпространение на неверни твърдения чрез нейните подкасти и профили в социалните мрежи.

Семейство Макрон посочва, че Оуенс многократно е твърдяла, че Брижит Макрон е присвоила самоличността на брат си. Те оспорват и обвиненията за престъпна дейност, както и твърденията за участие в тайна правителствена програма за контрол над съзнанието.

Според жалбата Оуенс е продължила да публикува твърденията, след като адвокатите на двойката са поискали опровержения. В документа се цитира нейната поредица от осем части „Да станеш Брижит“ (Becoming Brigitte) като част от материалите, в които се повтарят тези твърдения.

Двойката за първи път съди Оуенс и две свързани с нея компании в Делауеър през юли 2025 г.