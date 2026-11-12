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Служител на Запорожката АЕЦ е загинал при удар с дрон

Руското ръководство на централата обвинява украинските сили за удара. Според съобщението това е 15-ият загинал служител от април насам

12 ноември 2026, 09:44
Служител на Запорожката АЕЦ е загинал при удар с дрон
Контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна, 9 юни 2023 г.   
Източник: БТА

 

  • Русия съобщи за удар по товарен кораб в Черно море и по украински енергийни обекти и складове за боеприпаси.
  • При атака с украински дрон е загинал служител на Запорожката АЕЦ, според руското ръководство на централата.
  • Киев и Москва си размениха удари с дронове след преговорите в Абу Даби.

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия е нанесла удар тази нощ по товарен кораб, плаващ в Черно море по посока на пристанище в украинската Одеска област, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

Поразени са и енергийни обекти в Украйна, както и складове за боеприпаси в столицата Киев и околностите, допълни ведомството в Москва.

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

На този фон стана ясно, че още един служител на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна електроцентрала е загинал в дома си в Югоизточна Украйна след удар на украински дрон, съобщи руското ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. Това е 15-ият загинал служител от април насам на фона на честите атаки в района, допълни агенцията.

Миналата седмица Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН съобщи, че служител на Запорожката АЕЦ е бил убит при атака с дрон, а при друго нападение е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, през първите седмици на войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г. Оттогава двете страни редовно се обвиняват във военни действия, които застрашават ядрената безопасност. Град Енергодар, където живеят много от служителите на централата, също често става обект на атаки.

В изявление на ръководството на Запорожката АЕЦ се посочва, че по време на удара служителят е бил в дома си, където се е прибрал след смяна.

„Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по жилищни сгради в Енергодар и близките села. Изтощението от непрестанния обстрел и неговите последици нараства бързо. Условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в Запорожката АЕЦ“, се казва в съобщението.

През юли ръководителят на руската държавна корпорация за ядрена енергия „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че главният инженер на централата е загинал при удар с украински дрон близо до комплекса.

Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво в реакторите.

Русия и Украйна си размениха удари по столиците рано тази сутрин  – ден след приключването на кръга от тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Абу Даби и в деня на срещата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва.

В малките часове на нощта в Киев са били чути експлозии. Размерът на щетите засега не е ясен.

От друга страна, Русия е свалила пет дрона, насочващи се към Москва, заяви столичният кмет Сергей Собянин в приложението Телеграм, без да предоставя допълнителни подробности.

Източник: БТА    
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