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Велизар от „Игри на волята“ разкри болезнени подробности от детството си

Пред Генерал Ръждавичка Велизар разказва за трудното си детство и отношенията с майка си, която самият той описва като властна жена, подлагала го на емоционален натиск

12 ноември 2026, 10:48
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Е дин от най-обсъжданите участници в осмия сезон на „Игри на волята“ - Велизар, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Известен със стратегическата си игра, острия език и активността си в социалните мрежи, той разкрива една непозната страна от живота си и проговаря за сложните отношения в семейството си.

Пред Генерал Ръждавичка Велизар разказва за трудното си детство и отношенията с майка си, която самият той описва като властна жена, подлагала го на емоционален натиск. Той говори за болезнените преживявания, оставили следа в живота му, както и за дистанцията между него и сестра му. Може ли най-близкият човек да се превърне в източник на най-голямата болка?

Един от най-емоционалните моменти в разговора е посветен на бащинството. Велизар си спомня раждането на сина си, на което е присъствал лично, и разказва как появата на детето е променила живота му. Той споделя и какъв баща иска да бъде, след като самият той е израснал в трудна семейна среда.

Разговорът обаче далеч не преминава без напрежение. Симона Ръждавичка го предизвиква с директни въпроси за отношението му към различните, личните свободи и разбиранията му за мъжете и жените. Двамата влизат в остър словесен сблъсък, в който водещата не спестява критиките си към неговите възгледи.

Велизар повдига завесата и над професията си на брокер на недвижими имоти. Той коментира колко печелят брокерите в България, най-големите комисиони и бъдещето на имотния пазар.

Не липсват и разкрития за „Игри на волята“. Велизар се връща към загубата от Боян, напрежението с Красимир, предателството на Иван и спорните саботажи, белязали играта на неговото племе.

Какво се крие зад провокативния образ на Велизар и защо отношенията с майка му продължават да бъдат болезнена тема? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

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