Технологии

Обвиниха Хуанг в нова афера, постът му се разклати

Бъдещето на Дженсън Хуанг начело на Nvidia изглежда все по-несигурно след като излязоха твърдения за още една негова извънбрачна връзка, този път със служителка на компанията, а бордът на директорите е започнал разговори за уволнението му

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 ноември 2026, 10:12
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И зпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг е изправен пред задълбочаваща се лична и корпоративна криза. Нови твърдения за афера с висш ръководител в компанията се добавят към вече сериозния скандал, свързан с отношенията му с китайска бизнес дама, за която има подозрения, че поддържа връзки с разузнавателните служби на Пекин. Според информация на The Wall Street Journal, последните разкрития са подтикнали съвета на директорите на Nvidia да обмисли извънредна мярка: отстраняването на човека, който е основал компанията и я ръководи вече повече от три десетилетия.

Новите твърдения засягат Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia, отговаряща за сектора на здравеопазването, която се отчита директно пред Хуанг. Според публикация в The New York Times, позоваваща се на петима души, запознати със ситуацията в компанията, двамата са имали извънбрачна връзка. Твърди се, че са били забелязани заедно в хотел в Сан Хосе по време на конференцията GTC на Nvidia през март, като според свидетели срещата е била заснета на видео. 

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Обстоятелствата около този запис повдигнаха допълнителни въпроси. Според информацията, към човек, заснел случката, са се обърнали членове на екипа по сигурността на Хуанг, като са му предложили споразумение да не разгласява случая. Макар подробностите все още да не са потвърдени, инцидентът добавя нов аспект към спора, особено предвид високия ранг на замесените лица. 

Пауъл се присъединява към Nvidia през 2008 г. и постепенно се издига в йерархията на компанията. Въпросната връзка е особено деликатна поради пряката йерархична зависимост между двамата ръководители. Етичният кодекс на Nvidia определя личните връзки като потенциални конфликти на интереси, макар и изрично да не забранява всякакви отношения между мениджъри и подчинени. 

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Съветът на директорите на Nvidia вече е възложил независимо разследване относно първия спор с Алис Хуанг, поверено на адвокатската кантора Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Появата на информация за втора предполагаема връзка обаче изглежда значително е променила ситуацията. Според The ​​Wall Street Journal, съветът на директорите се подготвя да отстрани Хуанг, но окончателно решение все още не е потвърдено. 

Евентуалното му напускане би било значимо събитие в ИТ индустрията. Хуанг е съосновател на Nvidia през 1993 г. и през цялата 33-годишна история на компанията е бил единственият ѝ главен изпълнителен директор. Той се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в технологичната индустрия, до голяма степен заради ролята си в трансформирането на Nvidia от производител на графични процесори в доминиращ доставчик на хардуер за изчисления в сферата на изкуствения интелект. 

Следователно неговото напускане би създало сериозно предизвикателство за компанията. Nvidia няма подготвен наследник на поста със сравнимо влияние, въпреки че финансовият директор Колет Крес би могла евентуално да бъде временен главен изпълнителен директор. Съоснователят Крис Малачовски също е споменаван като човек, който би могъл да допринесе за процеса по приемственост. 

Скандалът с Nvidia ескалира: Нови разкрития за аферата и шпионажа около Дженсън Хуанг

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

Инвеститорите вече реагират нервно. Акциите на Nvidia са поевтинели с около 8% по време на извънборсовата търговия след последните събития, което задълбочава загубите, натрупани още от момента, в който се появиха първоначалните обвинения. Компанията е особено уязвима към несигурността, тъй като Хуанг е не само неин главен изпълнителен директор, но и най-изявеното ѝ публично лице, както и една от ключовите фигури, движещи стратегията ѝ в сферата на изкуствения интелект. 

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Несигурното бъдеще на Хуанг вече предизвиква реакции и сред останалите лидери. Илон Мъск обяви, че "би било чест" да назначи Хуанг в своя екип, ако той остане без работа. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Nvidia изкуствен интелект Дженсън Хуанг технологии софтуер хардуер
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