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NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank

Кастингът за формата, който подкрепя предприемчивите българи да сбъднат мечтите си, е отворен

12 ноември 2026, 10:41
NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank
Източник: NOVA

Н ова Броудкастинг Груп разширява портфолиото си от премиум съдържание с въвеждането на още един от най-успешните световни формати – Shark Tank. Шоуто за бизнес и предприемачество, превърнало се във феномен в цял свят и спечелило редица международни отличия, ще превземе ефира на NOVA, за да даде шанс на амбициозни визионери да представят идеите си пред някои от най-влиятелните инвеститори в страната. Всички желаещи да направят решителна крачка и да сбъднат най-смелите си мечти, могат да се запишат за участие на nova.bg/casting.

В Shark Tank участниците застават пред панел от доказани бизнес лидери, които зрителите ще разпознават като „Акулите“. Въоръжени с амбиция и силен устрем, кандидатите представят своите компании, продукти или концепции в опит да убедят инвеститорите да заложат собствените си капитали и опит в техните проекти.

Всяка презентация е подложена на строг анализ и преговори с висок залог, а Акулите могат да превърнат една визионерска идея в бизнес за милиони. Някои от предложенията ще бъдат устойчиви, други – откровено екстравагантни. Няма таван за сумата, която може да бъде поискана, стига участниците да са в готовност планът им да бъде подложен на безпощаден тест.

Shark Tank може да ви осигури всички средства, от които имате нужда – стига да успеете да убедите Акулите, че ги заслужавате! Запишете се за кастинг на nova.bg/casting.

За Shark Tank

С адаптации в над 50 държави и повече от 60 международни награди, сред които и пет отличия Emmy®, Shark Tank е един от най-успешните и разпознаваеми бизнес формати в световен мащаб. Шоуто, което е собственост на Nippon TV и се разпространява от Sony Pictures Television, се превръща в най-адаптираното бизнес риалити в света според броя държави, в които се излъчва.

С издания на всички континенти, Shark Tank дава възможност на амбициозни предприемачи да представят своите идеи и да привлекат инвестиции от някои от най-известните имена в индустрията. Хитовият проект има реализирани сезони в редица държави, сред които Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати.

Изпълнителни продуценти на българската версия са Павел Станчев, Иван Христов и Андрей Арнаудов от "Междинна станция".

Shark Tank Бизнес Предприемачество Инвестиции NOVA Риалити шоу Акулите Кастинг Инвеститори
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