Coachella 2027 обяви звездната си програма: Дуа Липа и Мадона превземат сцената

О рганизаторите на престижния музикален фестивал Coachella официално обявиха програмата за изданието през 2027 г., като Дуа Липа ще влезе в историята като първата британска соло изпълнителка, оглавяваща афиша на събитието, пише BBC.

Изпълнителката на хита Training Season ще закрива петъчните вечери и през двата фестивални уикенда през април. Съботните шоута са поверени на психеделик-рок групата Tame Impala, а американската R&B звезда SZA ще поставя финала на фестивала в неделите.

Мащабното събитие се завръща в калифорнийската пустиня от 9 до 11 април и от 16 до 18 април 2027 г., като се очаква всеки ден да привлича над 100 000 фенове.

Coachella 2027: Dua Lipa to be first female British headliner https://t.co/nk7Md9DqO1 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 11, 2026

Голямото завръщане на Мадона

Сред най-обсъжданите имена в програмата е Кралицата на попа Мадона. Тя се завръща на фестивала след изненадващата си поява на сцената редом до тазгодишния хедлайнер Сабрина Карпентър – точно 20 години след първото си участие на Coachella.

По-рано тази година Мадона издаде Confessions II – първия си студиен албум от 2019 г. насам. Дълго време се носеха слухове, че тя ще оглави британския фестивал Glastonbury през 2027 г., но организаторите официално отрекоха тази информация.

Звезден състав от целия свят

Афишът за 2027 г. събира едни от най-популярните имена в съвременната музика:

Световни поп и рок звезди: Шведската певица Зара Ларсон, американската авторка на песни Фийби Бриджърс, Джису от K-pop феномена Blackpink, Kehlani, рок бандата Weezer и шведската икона Робин (Dancing On My Own).

Шведската певица Зара Ларсон, американската авторка на песни Фийби Бриджърс, Джису от K-pop феномена Blackpink, Kehlani, рок бандата Weezer и шведската икона Робин (Dancing On My Own). Историческо присъствие: Дилджит Досандж се завръща, след като през 2023 г. стана първият изпълнител, пял на пенджабски език на фестивала.

Дилджит Досандж се завръща, след като през 2023 г. стана първият изпълнител, пял на пенджабски език на фестивала. Британска вълна: Освен Дуа Липа, Великобритания ще бъде представена още от EsDeeKid, дуото Chase & Status и Джорджа Смит.

Звездни събирания на сцената

Coachella 2027 ще събере отново на едно място Дуа Липа и SZA, след като двете бяха хедлайнери на фестивала Glastonbury през 2024 г. Любопитен детайл е, че по време на тогавашното си шоу Липа – която по-рано тази година се омъжи за актьора Калъм Търнър (спряган за следващия Джеймс Бонд) – покани на сцената именно фронтмена на Tame Impala Кевин Паркър..

Three acts who are no strangers to Coachella will headline the annual festival in the California desert next April, the organizers announced Wednesday. More: https://t.co/DpgQry0orU https://t.co/VueJwyssJA — WGN Morning News (@WGNMorningNews) November 12, 2026

С обявяването си за хедлайнер Дуа Липа слага точка на темата за британското присъствие на главната сцена, след като през 2025 г. колежката ѝ Charli XCX предизвика фурор, появявайки се с лента с надпис „Мис Трябваше да съм хедлайнер“ преди участието на Green Day.