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Руски военен загина при взрив на кола в движение в Санкт Петербург

Взривът е станал в движение в Пушкински район. Следственият комитет на Русия е започнал разследване за убийство

12 ноември 2026, 10:14
Руски военен загина при взрив на кола в движение в Санкт Петербург
Източник: iStock/Getty Images
  • Руски военнослужещ загина при експлозия на автомобил в Пушкински район на Санкт Петербург, като причината за взрива все още не е установена.
  • Следственият комитет на Русия започна разследване за убийство, а по предварителни данни няма други пострадали.
  • От началото на войната в Украйна в Русия са извършени няколко нападения срещу военни и обществени фигури, за част от които украинските служби са поемали отговорност или са били обвинявани.

Руски подполковник загина при взрив на кола в Санкт Петербург, съпругата му е ранена

Руски военнослужещ е загинал при експлозия на автомобил с все още неизяснена причина в Санкт Петербург, съобщи местното подразделение на Следствения комитет на Русия, който обяви, че е започнал разследване за убийство, предадоха Франс прес и ТАСС.

Военнослужещият, чийто чин не е уточнен, е загинал при "експлозия на автомобил в Пушкински район" на Санкт Петербург, се казва в съобщение на Следствения комитет. 

Следователите и полицията са извършили оглед на мястото и са се опитали "да установят всички обстоятелствата" около експлозията, се добавя в сводката.

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

По предварителни данни няма други пострадали. Автомобилът е избухнал в движение, отбелязва ТАСС.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби са поемали отговорност или са били обвинявани за няколко убийства и опити за убийства в Русия на руски военни офицери и обществени личности, подкрепящи конфликта, припомнят световните агенции. 

АФП обръща внимание и на факта, че при бомбени атентати бяха убити и руски генерали и назначени от Москва местни ръководители в окупираните украински територии.

Източник: БТА    
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