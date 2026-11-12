Руски военен загина при взрив на кола в движение в Санкт Петербург

Руски военнослужещ загина при експлозия на автомобил в Пушкински район на Санкт Петербург, като причината за взрива все още не е установена.

Следственият комитет на Русия започна разследване за убийство, а по предварителни данни няма други пострадали.

От началото на войната в Украйна в Русия са извършени няколко нападения срещу военни и обществени фигури, за част от които украинските служби са поемали отговорност или са били обвинявани.

⚡️ BREAKING: A Russian colonel died after his car exploded in Saint Petersburg. Authorities stated that forensic experts and investigators are examining the scene to establish all circumstances of the incident. https://t.co/izp3GqAOjT — UNITED24 Media (@United24media) November 12, 2026

Руски подполковник загина при взрив на кола в Санкт Петербург, съпругата му е ранена

Руски военнослужещ е загинал при експлозия на автомобил с все още неизяснена причина в Санкт Петербург, съобщи местното подразделение на Следствения комитет на Русия, който обяви, че е започнал разследване за убийство, предадоха Франс прес и ТАСС.

Военнослужещият, чийто чин не е уточнен, е загинал при "експлозия на автомобил в Пушкински район" на Санкт Петербург, се казва в съобщение на Следствения комитет.

Следователите и полицията са извършили оглед на мястото и са се опитали "да установят всички обстоятелствата" около експлозията, се добавя в сводката.

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По предварителни данни няма други пострадали. Автомобилът е избухнал в движение, отбелязва ТАСС.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби са поемали отговорност или са били обвинявани за няколко убийства и опити за убийства в Русия на руски военни офицери и обществени личности, подкрепящи конфликта, припомнят световните агенции.

АФП обръща внимание и на факта, че при бомбени атентати бяха убити и руски генерали и назначени от Москва местни ръководители в окупираните украински територии.