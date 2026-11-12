Якето от на Майкъл Джексън, рокли на принцеса Даяна и картина на Банкси за $3 млн. отиват на търг

Е мблематичното яке на Майкъл Джексън от видеоклипа към „Трилър“ (Thriller), дизайнерски рокли на принцеса Даяна и обувките, които тя носи по време на известната си кампания срещу противопехотните мини, отиват на мащабен звезден търг.

Наддаването вече е открито за стотици музикални, филмови и кралски сувенири, като се очаква някои от тях да достигнат цени от стотици хиляди, когато бъдат продадени в Абу Даби следващия месец.

Сред основните атракции е червено-черното кожено яке, което Джексън носи във видеоклипа към песента „Трилър“, редом до бялата ръкавица и мокасините от първото му телевизионно изпълнение на „лунната походка“ през 1983 г.

Rare Michael Jackson and Princess Diana Pieces Are Up for Auction Via Julian’s Auctions Details: https://t.co/660RYaI5xq https://t.co/g9t20TMF57 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) November 12, 2026

Очаква се само ръкавицата да достигне цена между 600 000 и 800 000 щатски долара, докато обувките от „лунната походка“ са оценени на между 60 000 и 80 000 долара.

Мокасините на Джексън от „Трилър“ се оценяват на 30 000 до 50 000 долара, но аукционната къща „Джулиънс“ (Julien’s) не е обявила публично прогнозна стойност за прочутото подписано яке.

На търга ще бъдат предложени над 100 предмета, свързани с певеца, включително костюми от турнето му „Bad“ и костюма на райета, който той носи за „Smooth Criminal“.

Гардеробът на принцеса Даяна е другата голяма атракция, като се очаква две нейни вечерни рокли да достигнат цена до 400 000 долара всяка.

Те включват тъмносиня рокля на Катрин Уокър, носена на модни награди през 1995 г., и копринена вечерна рокля в полунощно синьо, проектирана от Виктор Еделщайн, носена в лондонската галерия „Серпентайн“ през 1993 г.

Чифт мокасини, които Даяна носи по време на посещението си в Ангола през 1997 г., когато минава през разчистено минно поле, за да привлече вниманието към жертвите на противопехотните мини, се очаква да бъдат продадени за сума между 20 000 и 30 000 долара.

Риза на „Ралф Лорън“ (Ralph Lauren), свързана с нейната кампания срещу противопехотните мини, носи прогнозна оценка от 10 000 до 20 000 долара.

Търговете ще представят и вещи, принадлежали на някои от най-големите музикални звезди, включително китара в цвят син металик, притежавана и използвана от Принс, оценена на до 600 000 долара.

Michael Jackson's Thriller jacket is returning to the auction block after more than a decade and is estimated to fetch millions https://t.co/jmBqQv5D9U — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Кожено яке, носено от фронтмена на „Нирвана“ (Nirvana) Кърт Кобейн на фестивала в Рединг през 1991 г. и по време на фотосесията за албума „Nevermind“, се очаква да достигне между 20 000 и 40 000 долара, а личната китара на Ейми Уайнхаус, на която тя е писала песни, има сходна оценка.

Един от най-ценните лотове е подписана картина на Банкси, озаглавена „Brace Yourself!“, изобразяваща Смъртта с косата, която се очаква да бъде продадена за сума между 2 и 3 милиона щатски долара.

Филмовите фенове също ще имат възможност да наддават за специално изработена реплика на Ръкавицата на безкрайността на „Марвел“ (Marvel), направена по официални дизайнерски файлове и инкрустирана с шест естествени скъпоценни камъка с общо тегло почти 180 карата. Става дума за колекционерска реплика, а не за реквизит, използван във филмите.

Дрехи, носени от актрисата Шарън Стоун на филмовия фестивал в Кан, наградите „Златен глобус“ и наградите „Оскар“, също ще бъдат включени в селекцията, редом с тоалет от нейния филм „Казинo“ от 1995 г.

Сред другите големи имена, представени в търга, са Мадона, Уитни Хюстън, Бионсе, Бритни Спиърс, Лейди Гага, Шакира, Елвис Пресли, Дейвид Боуи, Пол Маккартни, Ноел Галахър, Ерик Клептън, „Металика“ (Metallica), „Гънс Ен Роузис“ (Guns N’ Roses) и U2, като под чука отиват редки костюми, ръкописни текстове на песни, китари и лични вещи. Колекционерите могат да наддават и за предмети, свързани с Мерилин Монро, Одри Хепбърн, Стив Джобс, Мохамед Али, Пеле, Майкъл Джордан и Коби Брайънт, заедно с реквизит от „Междузвездни войни“, „Карибски пирати“ и „Игра на тронове“.

Кен Ситрон, главен изпълнителен директор на аукционна къща „Джулиънс“, заяви: „От революционното влияние на Майкъл Джексън върху музиката и стила до непреходното хуманитарно наследство на принцеса Даяна, тези колекции представляват много повече от емблематични предмети – те са осезаеми частици от нашата обща попкултурна история. Чрез това дебютно събитие в Абу Даби ние създаваме нова платформа, където колекционери, ентусиасти и лидери на мнение в културата от цял свят могат да се докоснат до легендите и моментите, оформили цели поколения“.

Търговете ще се проведат от 7 до 9 декември в хотел „Роузууд Абу Даби“ (Rosewood Abu Dhabi), отбелязвайки първото събитие на американската аукционна къща, посветено на знаменитости и попкултура, в Обединените арабски емирства.

Онлайн наддаването започна вчера, преди търговете на живо, които стартират с вещите на Джексън на 7 декември, последвани от предмети на попкултурата на 8 декември и колекцията на Даяна на 9 декември.

Избрани експонати ще бъдат изложени в „Емирейтс Палас Мандарин Ориентал“ (Emirates Palace Mandarin Oriental) от 29 ноември до 5 декември, съвпадайки с периода на състезанието от Формула 1 за Гран при на Абу Даби.