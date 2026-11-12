Искат газът да скочи с 14%

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Природният газ да поскъпне с 14,38% през декември предлага „Булгаргаз“ в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Общественият доставчик предлага цена от 66,83 евро за мегаватчас, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

За сравнение, утвърдената от КЕВР цена за ноември е 58,43 евро/MWh. Тя беше определена след рязкото поскъпване на газа през ноември спрямо октомври, когато цената беше 44,09 евро/MWh.

Парното може да поскъпне с до 40%

В предложената за декември цена са включени 0,76 евро/MWh за дейността „обществена доставка“ и компонент от 0,16 евро/MWh за разходи за съхранение на природен газ.

Към заявлението са приложени документи за цените и количествата природен газ за декември, валутния курс евро/долар и цените на алтернативните горива.

Предвидена е и доставка на втечнен природен газ от Турция през декември по проект за потвърждение между „Булгаргаз“ и BP Gas Marketing Ltd.

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Предложението на обществения доставчик не е окончателната цена за декември. Тя трябва да бъде определена от КЕВР след разглеждане на заявлението.