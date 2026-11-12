На първо четене: Акциз за мощните автомобили и ограничения за домашната ракия прие НС

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите, предвиждащи нов данък за мощните автомобили и ограничения за търговията с домашна ракия.

Акцизът ще обхваща автомобили с мощност над 340 к.с. и ще варира от 500 до 6000 евро според мощността, като електромобилите са изключени.

Предложението предизвика критики от „Възраждане“, според които ограниченията за домашната ракия обслужват интересите на големите производители на алкохол.

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предвиждащи въвеждане на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше приет със 118 гласа "за", 67 гласа "против" и три "въздържал се".

Подкрепиха го 117 депутати от "Прогресивна България" и един депутат от "Демократична България" (ДБ). Против бяха 18 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 - от ДПС, осем - от ДБ и по 11 - от "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържаха се двама от ГЕРБ-СДС и един - от ДБ.

Според промените леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя. Предвидени са четири размера на акцизната ставка: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро.

Мярката няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

Законопроектът въвежда ограничаване на нелегалното разпространение на спиртни напитки (ракия), произведени в условията на облекчения режим за допустима семейна консумация, но обръщат внимание да бъде засилен контролът.

Предвиждат се още изменения, свързани със съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклонение от облагане с акциз.

"Продължава вдигането на данъци, стигнаха дотам, че да продължат борбата срещу ракията в България", каза Цончо Ганев от "Възраждане". "Това е изключително важно за управляващите - под никаква форма да не се съхранява домашна ракия", добави той. По думите му целта е да се защитават корпоративните интереси на производителите на алкохол в страната.