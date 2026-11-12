България

На първо четене: Акциз за мощните автомобили и ограничения за домашната ракия прие НС

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха одобрени на първо четене. Новият налог ще важи за автомобили с мощност от 340 к.с. нагоре.

12 ноември 2026, 09:53
На първо четене: Акциз за мощните автомобили и ограничения за домашната ракия прие НС
Източник: БТА
  • Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите, предвиждащи нов данък за мощните автомобили и ограничения за търговията с домашна ракия.
  • Акцизът ще обхваща автомобили с мощност над 340 к.с. и ще варира от 500 до 6000 евро според мощността, като електромобилите са изключени.
  • Предложението предизвика критики от „Възраждане“, според които ограниченията за домашната ракия обслужват интересите на големите производители на алкохол.

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предвиждащи въвеждане на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше приет със 118 гласа "за", 67 гласа "против" и три "въздържал се".

Подкрепиха го 117 депутати от "Прогресивна България" и един депутат от "Демократична България" (ДБ). Против бяха 18 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 - от ДПС, осем - от ДБ и по 11 - от "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържаха се двама от ГЕРБ-СДС и един - от ДБ.

Според промените леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя. Предвидени са четири размера на акцизната ставка: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро.

Мярката няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

Законопроектът въвежда ограничаване на нелегалното разпространение на спиртни напитки (ракия), произведени в условията на облекчения режим за допустима семейна консумация, но обръщат внимание да бъде засилен контролът. 

Предвиждат се още изменения, свързани със съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклонение от облагане с акциз.

"Продължава вдигането на данъци, стигнаха дотам, че да продължат борбата срещу ракията в България", каза Цончо Ганев от "Възраждане". "Това е изключително важно за управляващите - под никаква форма да не се съхранява домашна ракия", добави той. По думите му целта е да се защитават корпоративните интереси на производителите на алкохол в страната.

Източник: БТА    
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