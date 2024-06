Китайската сонда Chang'e-6 излетя от Луната с взети проби

М одулът на китайска лунна сонда Chang'e-6 успешно излетя от "обратната" страна на Луната, носейки проби, съобщиха държавните медии.

"Китайската сонда постигна безпрецедентно постижение в историята на човешките лунни изследвания", предаде държавната информационна агенция Синхуа, като се позова на Китайската национална космическа администрация (CNSA).

Chang'e-6 кацна на 2 юни в Южен полюс-Айткен, един от най-големите известни кратери в Слънчевата система.

Сложната 53-дневна мисия на сондата започна на 3 май.

China's Chang'e 6 mission has completed the most important part of its lunar adventure as its sample-loaded ascender lifted off from the moon's far side on Tuesday morning. #space #moon https://t.co/UzisIt5buZ pic.twitter.com/BtYRkwYC76