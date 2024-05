Китай изстреля космическата сонда Chang’e-6 (ВИДЕО/СНИМКА)

К итай изстреля космическата сонда Chang’e-6.

Нейната мисия включва събиране на проби от далечната страна на Луната.

🎉Congratulations to the successful moon shot launch of Chang’e 6 lunar probe! Looking forward to collecting humankind’s first-ever lunar soil from the far side of the moon! 🌖 Long March 5 Launch video: https://t.co/Oxx3ZQ1CvC pic.twitter.com/nohTUB6xPc