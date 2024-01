Жива е! Японската сонда SLIM се върна към живота, започна да прави снимки

Д есет дни след кацането си на Луната, японският интелигентен спускаем апарат за изследване на Луната (SLIM) отново е в действие.

Ето какво успя да открие.

Спускаемият апарат претърпя лек инцидент при приземяването си, като се озова на една страна, което попречи на слънчевите му панели да се захранят и остави спускаемия модул да работи на батерии. Най-важното е, че слънчевите панели сочат на запад - обърнати настрани от Слънцето по това време - оставяйки у екипа надеждата, че докато Луната бавно се върти, слънчевата светлина в крайна сметка ще достигне до панелите. И така и стана. SLIM се “събуди” и дори ни изпрати снимка. За това съобщи IFL Science.

Без да губи време, екипът започна работа по научната мисия, която вече надмина очакванията на Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Целта беше прецизно точно кацане в рамките на 100 метра от конкретна целева зона. За сравнение, очакваното място за кацане на “Аполо 11” беше елипса с размери 20 на 5 километра. SLIM изглежда се е приземил само на 55 метра от целта си, прецизност, която никога не е достигана досега.

Въпреки леко наклоненото кацане, SLIM разгърна своите два малки роувъра – единият от които засне изображение.

Сега, когато захранването е отново включено и не се налага да разчита на батерии, SLIM използва своите камери, за да изучава интересните скали близо до спускаемия модул.

Шест са идентифицирани и са кръстени на породи кучета: пудел, шиба ину, булдог, акита ину, кай кен и санбернар. SLIM започна да анализира скалата Toy Poodle с помощта на спектроскопия – техника, която ни позволява да разкрием състава на обект въз основа на неговата светлина. След като Toy Poodle бъде напълно анализиран, SLIM ще премине към следващите скали.

На 22 януари космическият кораб Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА премина над мястото на кацане и снима SLIM от орбита. LRO беше на около 80 километра над лунната повърхност по това време. Снимка преди и след показва не само дългия 2,4 метров спускаем апарат, но и ефектите от неговата ракета върху Луната.

Ретроракетите повдигнаха горния слой на лунната почва, реголита, който е по-тъмен от това, което се намира под него. Изграден е от тънки, изветрели, малки и остри камъни. Той е опасен за хората, съобщава IFL Science. Астронавтът от “Аполо 17” Харисън Х. Шмит е бил алергичен към лунния прах.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG