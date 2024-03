Япония ще направи нов опит да събуди лунната си сонда SLIM

Я понската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА) обяви във вторник, че ще се опита да събуди лунната си сонда SLIM, която е в дълбок сън от началото на март, предаде АФП.

"Надяваме се, че ще има достатъчно светлина върху слънчевите клетки, за да стартираме SLIM", написаха от агенцията в социалната мрежа "Екс". От ДЖАКСА уточниха, че екипите ѝ ще започнат днес работа в опит за повторното задействане на сондата.

Не се знае дали SLIM ще реагира във вторник вечерта, след като апаратът беше изложен на екстремен студ, отбелязва АФП.

На 20 януари модулът SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно осъществи много точно кацане на Луната, с което Япония стана петата страна, успешно достигнала до естествения спътник на Земята след САЩ, СССР, Китай и Индия.

Но заради проблем с двигателя в последните над 50 метра от спускането SLIM се приземи под ъгъл, което лиши фотоволтаичните му клетки от слънчева светлина.

След първоначален период на неактивност, сондата заработи отново в края на февруари, след като преживя две седмици на лунна нощ. В началото на март апаратът отново беше приспан.

SLIM се приземи в малък лунен кратер с диаметър по-малко от 300 метра, наречен Шиоли. Преди да бъде изключен, космическият апарат успя да задейства нормално двата си минироувъра, които трябваше да извършат анализи на скали от лунната мантия, която все още е много слабо проучена.

