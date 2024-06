Китайската сонда Chang’e-6 кацна на обратната страна на Луната (ВИДЕО)

С онда, изстреляна от Китай в началото на май, кацна на обратната страна на Луната, съобщиха световните осведомителни агенции. Целта на космическата мисия е събиране на проби.

Китай изстреля космическата сонда Chang’e-6 (ВИДЕО/СНИМКА)

China's Chang'e-6 landed on the far side of the moon, marking the first time samples will be collected from this area.



The probe separated into an orbiter, returner, lander, and ascender. Using advanced technology, it successfully navigated a safe landing area. pic.twitter.com/8htzM6WU6Y