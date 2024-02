“Лунна нощ”: Японската сонда SLIM изпрати последни кадри (СНИМКИ)

О ткакто японският лунен апарат SLIM кацна на повърхността на Луната, пътят му беше труден. След като направи рекордно кацане с удар, който застраши цялата му мисия, той се завърна, зареден от слънчевите лъчи. Но сега е изправен пред най-трудното си предизвикателство: да оцелее в мразовитата лунна нощ. Това може да е, а може и да не е краят на мисията, но преди да премине в режим на изключване на захранването, апаратът се погрижи да направи няколко последни невероятни снимки на лунната повърхност, които да изпрати на учените.

На 19 януари, след почти двучасово чакане, Япония потвърди, че нейният "Интелигентен модул за изследване на Луната" (Smart Lander for Investigating Moon - SLIM) е кацнал успешно на Луната, превръщайки се в петата страна, която е осъществила подобна мисия.

Още от самото начало обаче екипът на земята знаеше, че нещо не е наред. Той беше извършил прецизно кацане в кратера Шиоли и беше разположил двата си роувъра - две от основните цели на мисията - но слънчевите панели на спускаемия апарат не събираха слънчева светлина и той работеше само с батерии.

Невероятна снимка, направена от един от роувърите, разкри, че спускаемият модул е кацнал на носа си, което означава, че слънчевите панели не са били в правилната позиция, за да събират слънчевите лъчи. Ако учените бяха изчакали Луната да заобиколи Земята, промяната в ъгъла щеше да означава, че слънчевата светлина ще може да достигне до панелите на спускаемия модул и да започне да се зарежда. Близо 10 дни след кацането той наистина оживя, възстанови контакта и изпрати нови снимки.

Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK