Китай реагира на противоракетния щит "Златен купол" на Тръмп

К итай заяви, че е „дълбоко обезпокоен“ от предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп противоракетен щит „Златен купол“ и призова американския лидер да се откаже от проекта, предаде Newsweek .

Американски военни ръководители нееднократно са предупреждавали, че държави като Китай и Русия разработват напреднали ракетни технологии, които надминават съществуващите системи за защита на САЩ. „Златен купол“ има за цел да запълни тази празнина.

„Тази крайно настъпателна система нарушава принципа за мирно използване на Космоса“, заяви Мао Нин, говорителка на китайското външно министерство, по време на брифинг в сряда сутринта.

„Тя ще засили риска Космосът да се превърне в бойно поле, ще подхрани надпреварата във въоръжаването и ще разклати международната система за сигурност и контрол върху въоръженията.“

Тръмп представи предпочитания от администрацията му вариант на програмата „Златен купол“ – мащабна инициатива на стойност 175 милиарда долара, която би отбелязала първия случай, в който САЩ разполагат оръжия в Космоса.

Изказвайки се от Овалния кабинет, Тръмп заяви, че очаква системата да бъде „напълно функционираща” преди края на мандата му, който изтича през 2029 г., и твърди, че тя ще може да прихваща ракети „дори ако бъдат изстреляни от Космоса“.

Програмата на президента Роналд Рейгън „Звездни войни“, официално известна като Инициатива за стратегическа отбрана (SDI), бе предложена през 1983 г. по време на Студената война. Инициативата целеше да защити САЩ от ядрени ракетни атаки – особено от страна на Съветския съюз – чрез използване на космически технологии, като лазери и сателитни прехващачи, за откриване и унищожаване на междуконтинентални балистични ракети (ICBM), преди да достигнат американска територия.

Макар идеята да плени общественото въображение и да промени глобалния дебат за въоръжаването, SDI беше остро критикувана заради технологичната си неосъществимост и прекомерната ѝ цена по онова време.

„Ние окончателно ще завършим това, което президентът Рейгън започна преди 40 години – ще сложим край на ракетната заплаха за родината“, заяви Тръмп.

Китай и Русия вече са разположили настъпателни оръжия в Космоса, като например сателити, способни да деактивират критично важни американски сателити, което прави САЩ уязвими за атаки.

„САЩ, поставяйки себе си на първо място и обсебени от стремежа към абсолютна сигурност, нарушават принципите на сигурността за всички и подкопават глобалния стратегически баланс и стабилност“, заяви Мао от китайското външно министерство.

"Призоваваме САЩ възможно най-скоро да се откажат от разработването и разполагането на глобална противоракетна система и да предприемат конкретни действия за укрепване на стратегическото взаимно доверие между великите сили и за опазване на глобалната стратегическа стабилност.“

