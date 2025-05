"Нормално е между съюзници": Катар защитава подаръка си за Тръмп, самолет за $400 милиона

П ремиерът на Катар защити предложението на страната си да подари самолет Boeing 747 на стойност $400 милиона на администрацията на Тръмп, наричайки го "нормално нещо" за съюзниците и направено "при пълна прозрачност и много законно", предаде Newsweek.

"Виждам го като нещо нормално между съюзници", заяви Шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани на Катарския икономически форум в Доха във вторник, 20 май.

Защо е важно

Trump defends $400M luxury jet ‘gift’ from Qatar’s royal family



“They’re giving us a gift. I would be a stupid person if I did not accept it.” pic.twitter.com/j0ASsZmJNE