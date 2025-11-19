Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже – на 24, на 29 и на 30 години, за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ.

Събраните до момента доказателства сочат, че за периода от 14 април до 23 май 2025 г. в София, обвиняемите в съучастие и в условията на продължавано престъпление, с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили и поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили от САЩ.

Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта, обвиняемите убедили измамените, че след като сключат договори за покупко-продажба на автомобили с въпросната фирма и платят цената по банков път, автомобилите ще бъдат доставени от САЩ. Вследствие на това обвиняемите са нанесли имотна вреда на четири лица в размер на 124 699 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.