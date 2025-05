Тръмп подписа закон срещу "порното за отмъщение", Мелания се появи в подкрепа

П ървата дама Мелания Тръмп застана редом до президента Доналд Тръмп в Розовата градина на Белия дом по време на подписването на закона "Take it Down Act" – федерална инициатива, която криминализира разпространението на интимни изображения без съгласие, включително такива, генерирани чрез изкуствен интелект (дийпфейкове).

Melania Trump, a vocal proponent of the bill, joined President Donald Trump in signing the Take It Down Act, a new law targeting revenge porn and AI deepfakes.

Законът получи широка двупартийна подкрепа и представлява значителен напредък в усилията на федерално ниво за регулация на онлайн съдържание, което нарушава личната неприкосновеност.

Новият нормативен акт прави незаконно споделянето на интимни материали без съгласието на заснетото лице.

„Всеки, който умишлено разпространява изображения с интимен характер без съгласието на засегнатото лице, ще бъде изправен пред до три години затвор“, заяви президентът Тръмп.

Мелания Тръмп взе участие в церемонията по подписването – рядка публична изява, която подчерта нейната ангажираност към темата. Тя изрази подкрепата си за законопроекта още през март, по време на публично събитие. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит подчерта, че първата дама е изиграла „ключова роля“ в прокарването на закона през Конгреса.

Макар първите дами да нямат официална законодателна власт, Мелания Тръмп символично подписа документа до президента.

„Хайде, подпиши го все пак“, каза Тръмп на съпругата си. „Тя заслужава да го подпише.“

Trump signs "Take it Down Act," revenge porn bill backed by Melania Trump

Какво представлява Законът за премахване?

Законът криминализира публикуването на „интимни изображения“ – независимо дали са реални или генерирани чрез изкуствен интелект – без изричното съгласие на заснетото лице.

Законопроектът беше приет единодушно от Сената през февруари, а в края на април Камарата на представителите го одобри с категорично мнозинство от 409 гласа „за“ срещу едва 2 „против“.

Съгласно закона, онлайн платформите са длъжни да премахнат докладваното съдържание в рамките на 48 часа, в противен случай рискуват граждански санкции.

Водещи технологични компании, сред които Meta, Google и TikTok, публично подкрепиха инициативата. Парис Хилтън, която открито е говорила за злоупотреба с лични снимки без съгласие, също приветства закона.

Независимо от широката подкрепа, някои организации за защита на цифровите права и свободата на словото предупредиха, че законът може неволно да ограничи легитимно съдържание – включително законна порнография, ЛГБТ материали и критика към правителството.

„Макар че защитата на жертвите на тези гнусни посегателства върху личния живот е легитимна цел, само добрите намерения не са достатъчни, за да се създаде ефективна политика“, се казва в изявление на Фондация „Електронни граници“, публикувано от BBC.

President Donald Trump was joined by First Lady Melania Trump on Monday afternoon to sign a bill targeting non-censual images, including deepfakes made with artificial intelligence and revenge porn.

Как досега САЩ се справяха с порнографията за отмъщение?

Преди приемането на Transfer it Down Act, борбата с порнографията за отмъщение се водеше основно на щатско ниво. До 2025 г. 48 щата имаха приети закони, които криминализираха разпространението на интимни изображения без съгласие. Изключения правеха само Южна Каролина и Масачузетс.

Въпреки това, законите значително се различаваха по обхват, дефиниции, прилагане и предвидени наказания.

Освен това, повечето щатски регулации не включваха специални разпоредби относно съдържание, генерирано с изкуствен интелект, което оставяше жертвите на синтетични изображения с ограничени правни възможности за защита. Към 2025 г. едва около 20 щата имаха конкретни закони, обхващащи дийпфейк изображения с интимен характер.

Федералният закон запълва именно тези празноти, като въвежда уеднаквени стандарти и задължава технологичните компании да действат бързо при нарушаване на разпоредбите.

Белият дом определи закона като „историческа и двупартийна стъпка, насочена към защита на децата и семействата от онлайн изнудване и злоупотреба с интимни изображения, включително чрез дийпфейкове“.

Какво следва?

С подписването на закона той вече е в сила, а следващата стъпка е неговото прилагане. Отговорността за това е възложена на Федералната търговска комисия. Компаниите разполагат с до една година, за да приведат своите практики в съответствие с новите изисквания.