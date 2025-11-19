България

Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее

19 ноември 2025, 17:08
Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница
Снимката е архивна: Издирването на Янек Миланов   
Източник: БГНЕС

Б езследно изчезналият Янек Миланов от Дупница вече официално е обявен за мъртъв. Преди няколко дни Районният съд излезе с решение и обяви дата на смъртта 31 юли 2020 г. Общинската администрация трябва да състави смъртен акт. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщи 24 часа.

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее. Вечерта той се е качил в колата на Васил Капланов-Каплата и оттогава следите му се губят. Полиция многократно прави обширни претърсвания на района около Дупница, близки водоеми, изоставени сгради, но следа от Янек не бе открита. Няма повдигнато обвинение срещу никого за изчезването на мъжа.

"Обявяването на смъртта е чисто административна процедура, след като са изминали 5 г. от изчезването на брат ми, но аз няма да спра да го търся и да настоявам виновните да бъдат открити и наказани", каза Марио Миланов.

