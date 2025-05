Доналд Тръмп планира отбранителна система „Златен купол“ над САЩ за десетки милиарди долари

С АЩ са избрали дизайн за футуристичната система за противоракетна отбрана „Златен купол“, казва президентът на САЩ Доналд Тръмп, добавяйки, че тя ще заработи до края на мандата му, съобщава Би Би Си (BBC).

Само дни след завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп разкри намеренията си за системата, насочена към противодействие на въздушни заплахи от „следващо поколение“ за САЩ, включително балистични и крилати ракети.

Първоначална сума от 25 млрд. долара е заделена в нов бюджетен законопроект, въпреки че правителството е изчислило, че в крайна сметка ще струва много повече

от това в продължение на десетилетия. Длъжностни лица предупреждават, че съществуващите системи не са в крак с все по-сложните оръжия, притежавани от потенциални противници.

Президентът Тръмп също така обяви, че генерал от Космическите сили Майкъл Гетлайн ще ръководи проекта. Генерал Гетлайн в момента е заместник-началник на космическите операции в Космическите сили.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.



