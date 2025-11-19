Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

М инистерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неработни дни. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг след края на заседанието на Министерски съвет.

Тя обясни, че е внесла предложението и днес то е прието от кабинета. Това ще бъде еднократно във връзка с еврото.

Неработен ден досега за Нова година беше само 1 януари. По Коледа почивните дни са 24 25 и 26 декември.

„Това се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г.”, заяви Петкова.