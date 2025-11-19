България

Д-р Васил Шишков от ВМА: Задъхвате ли се? Проверете за ХОББ!

Ежегодно, всяка трета сряда на месец ноември, светът отбелязва Деня на хроничната обструктивна белодробна болест

19 ноември 2025, 17:07
Д-р Васил Шишков от ВМА: Задъхвате ли се? Проверете за ХОББ!
Източник: iStock

Е жегодно, всяка трета сряда на месец ноември, светът отбелязва Деня на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Целта е да се повиши осведомеността, да споделят знания и да обсъждат начини за намаляване на тежестта на ХОББ в световен мащаб, напомнят от ВМА, съобщи "Фокус".

Настоящата тема е "Задъхвате ли се, помислете за ХОББ“, подчертавайки значението на ранната диагностика и лечение. Кампанията насочва вниманието към задуха като възможен симптом на ХОББ и насърчава хората да потърсят медицинска помощ, ако изпитват този или други симптоми като хронична кашлица или повтарящи се инфекции.

ХОББ се развива като възпалителна реакция на дихателните пътища и белите дробове към вредни частици и газове, които се вдишват. Характеризира се със затруднение на движението на въздуха, което пациентите най-често усещат като задух. Това възпаление води до увреждане на структурата и функцията на белите дробове и, за съжаление, не отзвучава напълно и след отстраняването на екзогенната причина, пояснява д-р Васил Шишков от Клиниката по пневмология и втизиатрия на ВМА.

Тютюнопушенето е основен рисков фактор, който допринася за над 70% от случаите на ХОББ в световен мащаб. Честотата на болестта се увеличава с напредване на възрастта и се открива в около 5% от възрастните над 40 години. Една част от случаите у нас остават недиагностицирани.

Други рискови за "отключване“ на ХОББ са всички вредни субстанции – битови или професионални – които могат да бъдат инхалирани ежедневно. "Това са дим от биологични горива, метални или органични прахове и други. В последните години повишено внимание се обръща на белодробната функция в ранно детство и дори още по време на ембрионалното развитие.

Пушенето по време на бременността, например, се свързва с понижена белодробна функция още в ранна детска възраст, което в зряла може да доведе да по-ранно развитие на ХОББ.

Симптомите зависят до голяма степен от типа на доминиращото засягане – дали са увредени предимно дихателните пътища (бронхит) или белите дробове (емфизем). Основните клинични прояви са кашлица с отделяне на секрети, което най-често се подценява години наред и постепенно влошаване на физическия капацитет и задух – първоначално при по-сериозно натоварване, който се засилва с времето.

Обикновено повечето пациенти, които идват при нас по повод на симптоми, са с белодробна функция 50-70%, което отговоря на болест с давност няколко години. Имали сме случаи на пациенти с белодробна функция 20%, преди да започнем лечението, споделя пулмологът.

Диагнозата се поставя на базата на наличие на симптоми, рискови фактори за развитието на болестта и функционално изследване на дишането – спирометрия с бронходилататорен тест. Спирометрията е неинвазивен и лесно приложим метод – както за диагноза, така и за скрининг на рискови групи, като може да бъде проведен и извън лаборатория, уточнява д-р Шишков.

Когато диагнозата е факт, идва и ред на терапията. Съвременното лечение на ХОББ си поставя две генерални цели – подобряване на симптомите и качеството на живот и забавяне на прогресията на болестта. Медикаментозната терапия се прилага изключително инхалаторно, като от съществено значение е правилното обучение на пациентите при боравене с устройството и редовното му използване. За забавяне на прогресията на ХОББ най-важно пък е отстраняването на рисковия фактор (спиране на пушенето).

Тъй като ХОББ е хронична и прогресираща болест, и лечението ѝ е "за цял живот“. Разбира се, то може да се променя от лекуващия лекар според индивидуалните нужди. Обострянето или влошаването на симптомите е типична проява на болестта. Предразполагащи фактори са вирусните или бактериални инфекции, както и замърсяването на въздуха, включително със станалите популярни в последните години фини прахови частици.

Лошият контрол на заболяването води неприятни последици. Усложненията на ХОББ са както от страна на белите дробове – най-често свързани с редовни обостряния, бърза загуба на белодробна функция и развитие на дихателна недостатъчност (нужда от допълнително подаване на кислород или подпомагане на дишането с апарат), така и от влошаване на съпътстващи заболявания – обикновено от страна на сърдечносъдовата система – аритмии, исхемична болест на сърцето или сърдечна недостатъчност.

Източник: "Фокус"    
ХОББ Световен ден на ХОББ Симптоми на ХОББ Рискови фактори Тютюнопушене Ранна диагностика Спирометрия Лечение на ХОББ Белодробни заболявания Задух
Последвайте ни

По темата

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 10 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 11 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 11 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 9 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

България Преди 33 минути

Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление

Снимката е архивна: Издирването на Янек Миланов

Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница

България Преди 47 минути

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

България Преди 1 час

Водачът е откаран за преглед в лечебно заведение

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Свят Преди 2 часа

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

България Преди 2 часа

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 2 часа

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 2 часа

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 2 часа

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 2 часа

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Свят Преди 2 часа

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“

<p>Украинският парламент отстрани&nbsp;правосъдния министър</p>

Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция

Свят Преди 3 часа

За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

България Преди 3 часа

Обвиняемите поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

България Преди 3 часа

36-годишен мъж удари съседа си с длето след спор за електричество; пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Свят Преди 3 часа

Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Новите правила на флирта: Как AI променя запознанствата и кои са "червените флагове" в чата

Edna.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

Намалиха наказанието на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Везенков попадна в състава на България за предквалификацията с Армения

Gong.bg

Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варненския окръжен съд

Nova.bg

19-годишен се вряза с колата си в светофарна уредба в София (СНИМКИ)

Nova.bg