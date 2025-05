Китай: Редкоземните елементи като ответен удар в търговската война с Тръмп

В ъпреки договореното 90-дневно примирие в търговската война със СAЩ, Китай продължава да упражнява строг контрол върху износа на редкоземни елементи, като запазва този ключов ресурс като важно средство в бъдещите преговори с Вашингтон на фона на нарастващото стратегическо съперничество, предаде CNN.

Редкоземните елементи, състоящи се от 17 метала, са по-изобилни от златото и се срещат в много страни, включително САЩ. Въпреки това, тяхното извличане и преработка са сложни, скъпи и замърсяващи околната среда процеси. САЩ и други държави са дългогодишно зависими от доставките на тези метали от Китай, който осигурява 61% от добива, но контролира цели 92% от преработката в световен мащаб, според Международната агенция по енергетика.

Търговската война ескалира, Китай удари САЩ, Русия се намеси

Последното търговско споразумение, подписано в Женева, включва временно отменяне на митата и Китай обеща да спре или премахне нетарифните контрамерки, наложени на САЩ на 2 април. Това предизвика интерес какво ще се случи със строгия контрол върху износа на седем редкоземни минерала и свързани продукти, наложен на 4 април като ответна мярка срещу "реципрочните" мита на Доналд Тръмп върху китайски стоки.

Магнитите, произведени от тези елементи, са основна част от почти всяка технология- от iPhone и електрически автомобили до бойни самолети F-35 и ракетни системи, но продукцията е доминирана от Китай.

След успешните търговски преговори в Женева, търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър увери, че Китай се е съгласил да премахне ограниченията за износ на редкоземни елементи.

Ще залее ли сега Китай Европа с евтини стоки?

“Да, китайците се съгласиха да премахнат тези контрамерки”, каза Гриър.

Въпреки това, има малко признаци, които да подсказват, че Китай премахва своя новоналожен режим за контрол на износа на редкоземни елементи. Ако не друго, според експерти и вътрешни лица от индустрията, китайските власти изглежда засилват прилагането и засилват надзора.

Въведената през април система не забранява износа, но изисква правителствено одобрение за всяка пратка, създавайки дълги забавяния и тревоги у обширния спектър от американски индустрии - от автомобилостроенето до отбраната.

Джон Хикауи от Stormcrow Capital изрази съмнения относно реалността на постигнатите в Женева споразумения. Според него китайският контрол цели да "гарантира, че Китай няма да изпитва недостиг на някои материали, които са необходими за вътрешните китайски приоритети".

Китай отвърна на удара: 84% мита за стоки от САЩ

Грейслин Баскаран от CSIS заявява, че режимът за лицензиране на износа в Китай няма да бъде премахнат скоро и остава инструмент за бъдещи търговски преговори със САЩ. Китай може лесно да задържи лицензионните права, ако САЩ пренастроят своята тарифна политика.

Нови лицензи за износ

След преговорите в Женева, Министерството на търговията на Китай премахна 28 американски фирми от списъка за контрол на износа с двойна употреба и изтегли други 17 компании. Въпреки това, няма промени в ограниченията върху износа на редкоземни елементи и магнити, както потвърди официален говорител в редовна пресконференция миналия петък. Междувременно, вместо облекчения, Китай засили борбата със контрабандата на критични минерали и свика срещи със власти от минерално богатите провинции, за да предотврати незаконния износ на стратегически ресурси.

На 12 май, деня, в който САЩ и Китай обявиха намаляването на митата, китайските регулатори на износа свикаха среща с властите от множество богати на минерали провинции с цел “предотвратяване на незаконното изтичане на стратегически минерали” и “засилване на надзора върху ввсяка връзка от производствения процес и веригата за доставки.”

Двама китайски производители на редкоземни магнити казаха пред CNN, че наскоро са получили лицензи за износ на продукти, съдържащи диспрозий и тербий – елементи, които често се добавят, за да създадат по-голяма устойчивост на топлина във високопроизводителни магнити, често използвани в автомобилната, космическата и военната промишленост.

Одобренията се издават съгласно правило “една партида, един лиценз”, което означава, че се изисква ново разрешение за всяка пратка и не може да се използва повторно, според компаниите.

Една от компаниите получи първия си лиценз за износ на пратка, която се насочва към Югоизточна Азия. Оттогава са му предоставени няколко други лиценза за износ в Европа, включително за автомобилният производител Volkswagen в Германия.

"Не сме получили никакви индикации за облекчаване на системата (контрол на износа)", каза пред CNN човек, близък до компанията.

Американските отбранителни фирми

Баскаран от CSIS каза, че вместо да премахне контрола върху износа на редкоземни елементи, Китай е премахнал 28 американски фирми от своя списък за контрол на износа. Това означава, че на тези компании, предимно аерокосмически и отбранителни фирми, вече не е забранен достъпът до материали с двойна употреба от Китай и техните китайски доставчици вече могат да кандидатстват за лицензи за износ на редкоземни магнити.

Но остава да видим дали Пекин в крайна сметка ще даде лицензи на американските отбранителни фирми.

Китайският контрол върху износа на редкоземни елементи беше “специално проектиран да удари отбранителната индустрия на САЩ и не мога да си представя Китай да се оттегли от това, каза Томас Крумер, директор на базираната в Сингапур фирма за верига за доставки на минерали и метали Ginger International Trade and Investment.

Съгласно новите правила износителите трябва да включват информация за крайните ползватели в заявленията си, чието одобрение отнема до 45 работни дни.

Достъп до информация

“Сигурен съм, че в случай на изпълнители на отбраната, китайското министерство на търговията ще повдигне досадни въпроси, на които американците може да не желаят да отговорят или може да се нуждаят от разрешение от Пентагона”, каза Крумер.

“По този начин те могат удобно да забавят издаването на лицензи за износ на продукти с двойна употреба след самостоятелно зададения 45-дневен срок, може би дори след този 90-дневен (примирие) прозорец. И все още все още е възможно Китай да отхвърли заявленията за лиценз така или иначе.”

Правилата за лицензиране могат също така да предложат на Китай видимост къде се озовават редкоземните магнити.

“Все още можете да получите материала, но трябва да попълните документи, да опишете на Китай кой е крайният потребител. Ще дадете цялата тази информация и след това (Китай) ще може да види във вашата клиентска база надолу по веригата и да използва и търси допълнителна уязвимост, каза Джеймс Кенеди, президент на Three Consulting, консултантска компания за редкоземни елементи, базирана в Сейнт Луис, Мисури.

Геополитическо оръжие

Китай използва своето господство върху редкоземните елементи като геополитическо оръжие в надпреварата с големите сили. Това не е първият случай - през 2010 Китай временно спря доставките на редкоземни ресурси за Япония след териториален спор. Редкоземните минерали са стратегически ресурс, които осигуряват контрол върху ключови индустрии и дават на Пекин значително предимство на глобалната сцена, привличайки внимание и предизвиквайки дебати по отношение на дългосрочните икономически и дипломатически последици.

“Контролът на Китай върху редкоземните елементи, кобалта, галия и всички тези критични материали е геополитическо оръжие с никога досега не измерван и виждан ефект, каза ” Кенеди. “И в крайна сметка това, което прави, е, че създава много несигурност. И това само по себе си е мощно оръжие.”

Историята на китайския добив

Китай получи ранен старт в добива на редкоземни елементи, започвайки през 1950-те години, според държавните медии, но индустрията наистина започна да се развива едва в края на 1970-те години.

През това време Китай комбинира ниските си разходи за труд и сравнително слабите екологични стандарти с приемането на чужди технологии, според Стан Траут, основател на консултантската компания за редкоземни и магнитни материали Spontaneous Materials.

“Голяма част от технологията, която внесоха, беше разработена тук, в САЩ, или в Япония, или в Европа", каза той. “И с течение на времето съм сигурен, че са направили подобрения в него.”

С увеличаването на производството на редкоземни елементи в страната Пекин постепенно разбира стратегическото значение на минералите. “Имаше признание, че това може да бъде много важна технология, която те да овладеят”, добави Траут.

През 1992 г, по време на посещение в един от основните центрове за производство на редкоземни елементи във Вътрешна Монголия, Дън Сяопин, бившият китайски лидер, който оглави икономическите реформи в страната, каза изречение, което остава известно и днес: “Докато има петрол в Близкия изток, Китай има редкоземни елементи.” Днес Китай изпълни визията на Deng, като доминира цялата верига за доставки на материали.

Докато разходите за труд сега са по-високи, контролът на Китай върху индустрията е циментиран поради желанието му да инвестира в технологията, научноизследователската и развойна дейност и автоматизацията“в индустрия, която е силно капиталоемка, каза Ормерод.

Някога е имало американски компании, произвеждащи тези редкоземни магнити. Но Ормерод отбеляза, че те постепенно са напуснали бизнеса, тъй като са се появили евтини китайски алтернативи.

“Загубихме ноу-хау, загубихме капацитета на човешките ресурси и това е много капиталоемка операция, каза той.

Сега е трудно да се конкурираме с “китайската цена,” поради по-големите икономии от мащаба на страната, както и правителствените стимули, които им дадоха допълнително предимство, добави Ормерод.

Между 2020 г. и 2023 г. САЩ разчитаха на Китай за 70% от вноса на всички редкоземни съединения и метали, според доклад на Геоложката служба на САЩ тази година.