Свят

Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция

За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати

19 ноември 2025, 14:55
Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция
Източник: БТА

У краинската Върховна рада (парламентът) гласува за отстраняването на министъра на правосъдието Герман Галушченко от поста. За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати, съобщи агенция УНИАН.

На 12 ноември 2025 г. във Върховната рада на Украйна е постъпило искане от министър-председателя на Украйна за освобождаването на Герман Галушченко от длъжността министър на правосъдието. Причините за освобождаването не са посочени в документа, посочва УНИАН

На 11 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разпространиха аудиозаписи на разговори на участниците в схемата за мащабно присвояване на средства в държавната ядрена компания "Енергоатом". Вероятно там има записи и на разговори на бившия министър на енергетиката, а сега министър на правосъдието Герман Галушченко. 

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Става въпрос за корупционни схеми.

УНИАН припомня, че на извънредно заседание на правителството на 12 ноември - ден след публикуването на тези записи - беше взето решение за отстраняване на Галушченко от поста министър на правосъдието. С решение на правителството функциите на министъра бяха възложени на заместник-министъра на правосъдието по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко внесе в парламента предложение за освобождаване на Галушченко от длъжност.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Украйна Герман Галушченко Министър на правосъдието Корупция Уволнение Върховна рада Енергоатом НАБУ Корупционни схеми Министър-председател на Украйна
Последвайте ни

По темата

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Босът на Stellantis е против решението на ЕС да забрани ДВГ през 2035 г.

Босът на Stellantis е против решението на ЕС да забрани ДВГ през 2035 г.

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 8 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 9 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 9 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 7 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Любопитно Преди 6 минути

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Свят Преди 20 минути

"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 42 минути

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 49 минути

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 56 минути

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 1 час

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 1 час

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 1 час

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

Всички ще умрем и това е началото на края

Всички ще умрем и това е началото на края

Свят Преди 1 час

Стюарт Ръсел: Нямаме абсолютно никаква представа как работи и го пускаме на стотици милиони хора

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

България Преди 1 час

Обвиняемите поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

България Преди 1 час

36-годишен мъж удари съседа си с длето след спор за електричество; пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

България Преди 2 часа

<p>&quot;Леопард 2А8&quot;: Най-добрият танк на Бундесвера</p>

Германия получава първия си танк "Леопард" от ново поколение

Свят Преди 2 часа

Германия е поръчала 123 „Леопард“ 2А8, включително 18, които да заменят по-старите „Леопард“ 2А6, прехвърлени на Украйна

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

България Преди 2 часа

Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Свят Преди 2 часа

Арестуваните заподозрени нямат опита за тази кражба - възможно ли е да не са действали сами?

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

България Преди 2 часа

Около 20 000 къщи са наводнени, а хиляди хора са били принудени да се евакуират

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

„70 е новото 50“: Джейн Сиймор — урок по любов, смелост и красиво остаряване (СНИМКИ)

Edna.bg

Везенков попадна в състава на България за предквалификацията с Армения

Gong.bg

Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА: Всичко си зависи от него

Gong.bg

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения

Nova.bg

Правителственият „Фалкон” отива на търг

Nova.bg