САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Д ържавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.
Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“.
САЩ продават оборудване на Украйна за 138 млн. долара
Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието „Политико“.
🇺🇸#US State Dept. approved sale of $105 million Patriot modernization package to #Ukraine— 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) November 19, 2025
📝Deal includes upgrades for M901 launchers to M903 configuration, spare parts, training & other support equipment to help🇺🇦maintain its air defense capabilities against russian attacks. pic.twitter.com/iIhZCF4ozI
Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя „Политико“.
Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. „Уолстрийт джърнъл“.