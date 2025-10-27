Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

К итайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира „мултиполярен“ свят, и призова да се „сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес.

Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.

China and the United States reached basic consensuses on properly addressing several important economic and trade issues of respective concerns, and will then go through their respective domestic approval procedures, Li Chenggang, China international trade representative with the… pic.twitter.com/lojB1if73E — CCTV+ (@CCTV_Plus) October 27, 2025

По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се „сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“. Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес.

Китай е готов да работи с Русия за формирането на многополюсен свят

„Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.

„Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.