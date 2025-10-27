Свят

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп

27 октомври 2025, 08:28
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж
10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон
Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще
Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента
Тръмп отпътува за Япония

Тръмп отпътува за Япония
Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация
Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

К итайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира „мултиполярен“ свят, и призова да се „сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес.

Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.

По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се „сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“. Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес.

Китай е готов да работи с Русия за формирането на многополюсен свят

„Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.

„Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Ван И Многополюсен свят Търговски войни САЩ-Китай Си Цзинпин Доналд Тръмп Южна Корея Мита Протекционизъм Световна търговия
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Преди 12 часа
Астрономи откриха „суперземя" с условия за живот
Преди 12 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Преди 13 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Преди 14 часа

Свят Преди 4 минути

„Русия спира само когато е измита в собствената си кръв", предупреждава украински професор

Свят Преди 8 минути

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 34 минути

Общината призова за търпение

Свят Преди 1 час

Алико Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар

Свят Преди 2 часа

Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта

Любопитно Преди 2 часа

Скаридите могат да бъдат звездата на трапезата, но почистването им често е досадно и отнема много време

Свят Преди 2 часа

В продължение на десетилетия мълчат за това, което им се случило - децата от Източна Прусия, чийто живот се преобръща по време на Втората световна война

Любопитно Преди 2 часа

Никой не живее на този остров вече над 70 години

България Преди 2 часа

Промяната касае сезонните работници

Свят Преди 2 часа

Гласуването за близо трилион долара възнаграждение ще се проведе следващия месец

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

Технологии Преди 3 часа

Вместо помощник в работата, технологията има и своята негативна страна

Свят Преди 10 часа

Двама от ранените са в критично състояние

Любопитно Преди 11 часа

Свят Преди 12 часа

Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху"

България Преди 13 часа

Вече втора седмица от чешмите на хората тече мътна вода, което предизвика сериозно обществено недоволство

