Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Ю жна Корея е открила как да постави полицай, без реално да изпраща такъв. Всяка вечер между 19 и 22 часа в парк Джудонг № 3 в Сеул, холографски полицай в реален размер оживява, повтаряйки предупреждения за видеонаблюдение и обещавайки, че истинските служители ще реагират „в реално време“.

Това не е PR трик. Холограмата е изцяло подкрепена от полицията в Сеул и е създадена от технологичната компания Hologrammica, която твърди, че е нещо повече от просто дигитална декорация.

След инсталирането на холограмата-призрак през октомври като част от инициативата „Безопасен парк“, регистрираните престъпления в района са намалели с приблизително 22%, съобщи полицията пред E-Daily . Тази статистика сравнява данни от същите часове преди и след пускането на холограмата. Макар че очевидно не може да арестува никого, полицията казва, че самото дигитално присъствие е достатъчно, за да възпре лошите решения.

South Korea’s first hologram police officer guards a park in the capital, reducing crime by 22% when operational pic.twitter.com/OJylDrFKHt — Dexerto (@Dexerto) August 29, 2025

„Въпреки че при по-внимателен оглед стана ясно, че лицето не е истински човек, самото усещане за полицейско присъствие имаше значителен възпиращ ефект“, се казва в изявление на полицията.

👮‍♂️ Seoul’s newest police officer isn’t human — it’s a hologram.



Each evening in Jeo-dong Park, a 3D hologram officer appears on patrol, using AI-powered cameras to detect trouble and alert real officers nearby - and since installation, impulsive crimes have dropped by 22% pic.twitter.com/p0HtqXZnra — VivaTech (@VivaTech) October 11, 2025

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек. Изглежда смътно зловещо, особено когато свети в тъмното и ви предупреждава, че районът е под наблюдение. Присъствието ѝ е описано от някои онлайн като полезно и високотехнологично, а други я сравняват със светещо плашило.

„Какво, по дяволите, наоколо патрулира полицейски призрак, какво, по дяволите, си мислят хората?“, написа един потребител.

Все пак, психологическият ефект изглежда работи, поне на хартия. Началникът на полицейското управление в Джунгбу Ан Донг-хюн каза пред репортери, че холограмата „се утвърждава като интелигентно устройство за сигурност“ и каза, че има планове за разширяване на този вид възпиращи средства, подкрепени от изкуствен интелект, в други области.

Южна Корея отдавна се е насочила към експериментални технологии за обществено ползване - от лицево разпознаване в училищата до виртуални асистенти на гарите. Това се вписва идеално. То е отчасти предупреждение, отчасти присъствие и отчасти оптика.

Дали спадът в престъпността е резултат от действително възпиране или хората просто избягват парка, защото сега там има светеща проекция на власт, все още е предмет на дебат. Холограмата не се движи, нито мига, но присъствието ѝ е достатъчно, за да накара хората да се замислят – и това, очевидно, е цялата идея.