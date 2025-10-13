Любопитно

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

13 октомври 2025, 15:55
Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността
Източник: iStock

Ю жна Корея е открила как да постави полицай, без реално да изпраща такъв. Всяка вечер между 19 и 22 часа в парк Джудонг № 3 в Сеул, холографски полицай в реален размер оживява, повтаряйки предупреждения за видеонаблюдение и обещавайки, че истинските служители ще реагират „в реално време“.

Това не е PR трик. Холограмата е изцяло подкрепена от полицията в Сеул и е създадена от технологичната компания Hologrammica, която твърди, че е нещо повече от просто дигитална декорация.

След инсталирането на холограмата-призрак през октомври като част от инициативата „Безопасен парк“, регистрираните престъпления в района са намалели с приблизително 22%, съобщи полицията пред E-Daily . Тази статистика сравнява данни от същите часове преди и след пускането на холограмата. Макар че очевидно не може да арестува никого, полицията казва, че самото дигитално присъствие е достатъчно, за да възпре лошите решения. 

Сеул инсталира холограмни ченгета в реален размер, които ви казват, че сте наблюдавани

„Въпреки че при по-внимателен оглед стана ясно, че лицето не е истински човек, самото усещане за полицейско присъствие имаше значителен възпиращ ефект“, се казва в изявление на полицията.

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек. Изглежда смътно зловещо, особено когато свети в тъмното и ви предупреждава, че районът е под наблюдение. Присъствието ѝ е описано от някои онлайн като полезно и високотехнологично, а други я сравняват със светещо плашило.

„Какво, по дяволите, наоколо патрулира полицейски призрак, какво, по дяволите, си мислят хората?“, написа един потребител.

Все пак, психологическият ефект изглежда работи, поне на хартия. Началникът на полицейското управление в Джунгбу Ан Донг-хюн каза пред репортери, че холограмата „се утвърждава като интелигентно устройство за сигурност“ и каза, че има планове за разширяване на този вид възпиращи средства, подкрепени от изкуствен интелект, в други области.

Южна Корея отдавна се е насочила към експериментални технологии за обществено ползване - от лицево разпознаване в училищата до виртуални асистенти на гарите. Това се вписва идеално. То е отчасти предупреждение, отчасти присъствие и отчасти оптика.

Дали спадът в престъпността е резултат от действително възпиране или хората просто избягват парка, защото сега там има светеща проекция на власт, все още е предмет на дебат. Холограмата не се движи, нито мига, но присъствието ѝ е достатъчно, за да накара хората да се замислят – и това, очевидно, е цялата идея.

Източник: vice.com    
Холограмен полицай Намаляване на престъпността Южна Корея Сеул Изкуствен интелект Възпиращ ефект Безопасен парк Експериментални технологии Видеонаблюдение Обществена безопасност
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 20 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 21 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 18 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 19 часа

