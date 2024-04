Ван И пред Лавров: Китай ще подкрепя развитието на Русия под ръководството на Путин

К итай иска да засили стратегическото си сътрудничество с Русия, заяви днес китайският външен министър Ван И на среща в Пекин с руския външен министър Сергей Лавров, предаде Франс прес.

"Китай ще подкрепя стабилното развитие на Русия под ръководството на Путин", каза Ван И.

"Пекин и Москва ще продължат да засилват стратегическото си сътрудничество на световната сцена и да си оказват сериозна взаимна подкрепа. Народната подкрепа е източник на прогрес за Русия. Смятам, че под решителното ръководство на президента Путин руският народ ще има светло бъдеще", каза още китайският външен министър.

Russia-China talks begin in Beijing Foreign Ministers Sergey Lavrov and Wang Yi have vowed to defeat terrorism in the wake of the Crocus City Hall attack and offered bilateral strategic support on the world stage. pic.twitter.com/GADxppfF77

Сергей Лавров благодари за подкрепата, изразена от Пекин за президента Владимир Путин след скорошното му преизбиране.

Китайският президент "Си Цзинпин (. . .) беше сред първите, които поздравиха президента Путин и ние сме признателни на нашите китайски приятели за подкрепата", каза Лавров на Ван И.

Руският външен министър пристигна вчера на двудневно посещение в Китай, припомня АФП.

Русия и Китай ще продължат да си сътрудничат в борбата срещу тероризма, каза Сергей Лавров в Пекин, след като разговаря с китайския външен министър Ван И, предаде Ройтерс.

"Благодаря на китайската страна за съболезнованията във връзка с терористичното нападение в Московска област на 22 март тази година", заяви руският министър.

Терористичната организация "Ислямска държава" пое отговорност за нападението в концертна зала край Москва, което отне живота на най-малко 144 души.

Key statement by Chinese Foreign Minister Wang Yi at a press conference with his Russian counterpart Sergey Lavrov:



China and Russia should promote a multipolar world, oppose the monopoly of a few countries and promote the democratization of relations in the world. pic.twitter.com/fyLnhkRMFv