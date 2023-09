Китай е готов да работи с Русия за формирането на многополюсен свят

К итай е готов да работи с Русия за формирането на многополюсен свят, заяви китайският министър на външните работи Ван И, който е на посещение в Москва, предаде ТАСС.

В първия ден от визитата си Ван разговаря с руския си колега Сергей Лавров. По време на срещата Ван подчерта, че Китай и Русия носят особена отговорност за поддържането на световната стабилност. Ван изтъкна и, че двете страни водят независима външна политика и не сътрудничат срещу никого.

Лавров на свой ред отбеляза, че Русия и Китай успешно координират действията си със страните от групата на така наречения Глобален юг.

Двамата министри "обсъдиха текущото положение на ситуацията в Украйна, като отбелязаха безперспективността на опитите за урегулиране на кризата без отчитане на интересите на Русия и още повече без нейно участие", се казва в изявление на руското външно министерство.

