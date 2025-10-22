Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

С еверна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян.

Агенция Ройтерс отбелязва, че ракетите са били изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин. Очаква се Тръмп да разговарят с южнокорейския си колега по време на срещата.

Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от месец май. Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег на действие, изстреляни в североизточна посока от район в близост до севернокорейската столицата Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея. Южнокорейските военни уточниха, че ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат.

Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс.

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

