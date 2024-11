Ван И и Сергей Лавров обсъдиха войната в Украйна

В ъншните министри на Китай и Русия обсъдиха войната в Украйна и напрежението между двете Кореи в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Бразилия, съобщи Франс прес.

Ван И и Сергей Лавров се срещнаха в Рио де Жанейро и "обмениха мнения за кризата в Украйна и ситуацията на Корейския полуостров", предаде Китайската държавна телевизия.

Китай е "готов да работи с Русия за по-нататъшно укрепване на стратегическото сътрудничество", е цитиран да казва Ван И.

Пекин и Москва силно се сближиха след началото на войната в Украйна. Китай се представя като неутрална страна в този конфликт, въпреки че много западни страни обвиняват Пекин, че предоставя мълчалива подкрепа, както икономическа, така и политическа, на своя съюзник.

Китай се въздържа от коментари за решението на Северна Корея да изпрати военна помощ на Русия. Миналата седмица обаче президентът Си Цзинпин предупреди американския си колега Джо Байдън, че Пекин ще защитава своите интереси на Корейския полуостров.

🇷🇺🤝🇨🇳 Strategic relations between Russia and China are at an unprecedented level of development, Sergey Lavrov said at a meeting with Wang Yi, the head of the Chinese Foreign Ministry, on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro. pic.twitter.com/qJsHVi1D7G