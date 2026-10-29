България

Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране

Той припомни, че Комисията е предложила резерви за непредвидени събития, но много от тях са били съкратени по време на преговорите

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 12:24
Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране
Източник: istock

Европейският съюз е изправен пред фундаментално противоречие – нарастващи изисквания от държавите членки при намаляваща готовност за финансиране. Това е ключовото послание, което европейският комисар по бюджета Пьотър Серафин отправи от София, подчертавайки необходимостта от споразумение по следващата Многогодишна финансова рамка до края на годината.

По време на посещението си в България, което включваше откриването на конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“ и срещи с премиера Димитър Радев и вицепремиера Гълъб Донев, комисар Серафин внесе яснота по един от най-напрегнатите дебати в Брюксел. Според информация, цитирана от 24 Часа, той е уверил, че ключови политики като кохезионната и селскостопанската не се пренебрегват в предложението на Европейската комисия.

Серафин събира мнението на България за парите на ЕС след 2028 г.

Пропастта между очаквания и реалност

Основният проблем, очертан от Серафин, е „голямата пропаст между това, което държавите членки изискват от Съюза, и това, което са готови да финансират“. Той предупреди, че съкращаването на бюджета на ЕС не води автоматично до спестявания на национално ниво. Напротив, ако се прави по-малко на общоевропейско равнище, страните ще трябва да инвестират повече самостоятелно, което би довело до фрагментиране на проекти и по-високи общи разходи.

Комисарят изтъкна принципа на европейската добавена стойност с думите, че „едно евро, похарчено заедно на европейско ниво, носи по-голяма възвръщаемост от едно евро, похарчено по 27 различни начина“. Според него някои мащабни проекти може изобщо да не се реализират, тъй като отделните държави нямат капацитет да ги финансират сами.

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Митът за „огромния“ бюджет

Пьотър Серафин директно се противопостави на твърденията, че новият бюджет е прекомерно голям. Той припомни, че предишната рамка, договорена през 2020 г., е възлизала на около 1,13% от брутния национален доход (БНД) на ЕС, заедно със средствата от NextGenerationEU. В контраст, следващият бюджет, без плащанията по възстановителния план, ще бъде около 1,02% от БНД на ЕС.

„Това е с 0,11% по-малко, въпреки че настоящите предизвикателства са по-големи“, заключи комисарят. Той подчерта парадокса, че държавите членки изискват повече от Съюза, но същевременно обсъждат отделянето на по-малък дял от колективното си богатство за неговото финансиране.

Ключови политики и предупреждение за бъдещи кризи

Серафин защити значението на традиционните политики, като заяви, че Общата селскостопанска политика остава от решаващо значение за продоволствената сигурност на Европа, особено в контекста на геополитическо напрежение. Същевременно кохезионната политика е определена като важен инструмент за повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите, включително в здравеопазването.

Политическата нестабилност в Европа усложнява преговорите за бюджета на ЕС

Комисарят отправи и остро предупреждение. Той припомни, че Комисията е предложила резерви за непредвидени събития, но много от тях са били съкратени по време на преговорите. „Ако тези инструменти бъдат премахнати, държавите членки не трябва да очакват реакция от Съюза при природни бедствия или кризи в селскостопанския сектор“, заяви Серафин.

Преговорите по Многогодишната финансова рамка остават трудни, като начинът на финансиране е тема на разгорещени дебати. Към момента няма нито една идея за приходи, която да се радва на единодушната подкрепа на всички 27 държави членки. Въпреки това, политическият натиск е голям, тъй като споразумение трябва да бъде постигнато до края на тази година.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: 24 Часа    
бюджет на ЕС Многогодишна финансова рамка Пьотър Серафин финансиране кохезионна политика Обща селскостопанска политика бюджетни съкращения европейска добавена стойност държави членки преговори за бюджета
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 породи кучета, които се срещат в различни размери

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 5 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 5 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Черно море

Черно море е най-смъртоносният морски маршрут в света

Свят Преди 7 минути

Смъртните случаи сред търговските моряци, попаднали в бойните действия между Русия и Украйна, надхвърлят жертвите в Персийския залив.

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Делото срещу пастрока продължава

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Делото срещу пастрока продължава

България Преди 11 минути

Процесът се гледа при закрити врата

.

NOVA отбелязва Деня на будителите с БЪДНИНА

Любопитно Преди 37 минути

Социално отговорната инициатива на медията фокусира вниманието към образованието като национална кауза

Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни

Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни

Любопитно Преди 40 минути

Голям обект в Пояса на Кайпер, далечен регион от ледени и скалисти тела отвъд Нептун, изглежда е нов кандидат за планета джудже. Наречен 2026 ED138, цялата му орбита се намира в обхвата на разстоянието на Плутон от Слънцето, но въпреки това е открит едва сега

Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

България Преди 46 минути

Евтиният азербайджански газ не покрива нуждите на регулирания пазар, а по-скъпите доставки могат да задълбочат финансовите проблеми на „Булгаргаз“

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Свят Преди 47 минути

В нова биография риалити звездата Ким Кардашиян споделя най-тежките моменти около загубата на баща си Робърт. Тя разкрива пророческите му думи преди смъртта му, както и последното си обещание, което е дала до леглото му

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Парите ни Преди 49 минути

Общият показател на НСИ пада с 2,1 пункта през октомври до 13,2%. Оптимизъм остава само сред търговците на дребно, а мениджърите в промишлеността, услугите и търговията очакват по-високи продажни цени в следващите три месеца

,

Повторение на скандала с Блейк Лайвли: Обвиниха Дженифър Лопес в „кражба“ на филм за $100 млн.

Любопитно Преди 50 минути

Медийни публикации твърдят, че Дженифър Лопес се опитва да превземе контрола над новия филм на Netflix за 100 милиона долара след трагични тестови прожекции, а източници я сравняват с шумния скандал около Блейк Лайвли

Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

България Преди 58 минути

Той предупреди младите служители на МВР, че работата им ще бъде свързана с трудности, рискове и изкушения

Демерджиев: Увеличават се сигналите за купуване на гласове преди балотажа

Демерджиев: Увеличават се сигналите за купуване на гласове преди балотажа

България Преди 1 час

„Не може гласове да се търсят и набират по този начин“, заяви вътрешният министър

<p>Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро</p>

Опит за измама: Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро

България Преди 1 час

Банкова служителка в Кърджали се усъмнила в поведението на клиентката и отказала да извърши операцията. 36-годишната жена е задържана за 24 часа по подозрение в опит за измама

<p>Радев разгневи Румъния с намек за ролята ѝ в атаките в Черно море</p>

Румъния реагира на изказване на Румен Радев за атаките в Черно море

България Преди 1 час

Изказване на българския премиер за действията на Букурещ предизвика реакции в румънски медии. Зад политическия спор стоят поредица от атаки срещу търговски кораби, въпроси за отговорността на Русия и различия в подхода към доказателствата

Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Какви ще бъдат последствията от предателствата при Канарите?

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Любопитно Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ разкри със сълзи на очи колко емоционална е била срещата ѝ със стария екип на снимачната площадка

<p>До 5 500 евро глоба в Албания: Дори да останеш сред&nbsp;протестите, плащаш</p>

До 5 500 евро глоба за участие в протестите в Албания

Свят Преди 1 час

Санкциите ще важат и за хора, които остават сред тълпа, извършваща насилие или грабежи. Мерките идват на фона на продължаващите демонстрации в Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама

9 евро за вода и солети на Летище София

9 евро за вода и солети на Летище София

Парите ни Преди 1 час

Пореден случай на необичайно високи цени

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

Завръщане в 1984: Орлин Горанов с кадър от по-младите си години

Edna.bg

От мистериозни вещици до героини от приказките - 5 визии за Хелоуин, които спират дъха

Edna.bg

Студ и дъжд в началото на ноември

Nova.bg

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се оттегля от поста

Nova.bg