България

Два безжични пейсмейкъра от ново поколение имплантираха успешно в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Екипът на проф. Светослав Йовев успешно извърши имплантация на два безжични пейсмейкъра Aveir VR на Abbott, които позволяват регулиране на сърдечния ритъм без традиционните електроди и хирургичен разрез за поставяне на устройството

29 октомври 2026, 13:07
Два безжични пейсмейкъра от ново поколение имплантираха успешно в УМБАЛ „Св. Екатерина“
Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

Н ова технология за лечение на нарушенията на сърдечния ритъм вече се прилага в УМБАЛ „Св. Екатерина“. Екипът на проф. Светослав Йовев успешно извърши имплантация на два безжични пейсмейкъра Aveir VR на Abbott, които позволяват регулиране на сърдечния ритъм без традиционните електроди и хирургичен разрез за поставяне на устройството.

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

С това лечебното заведение прави още една стъпка в развитието на съвременната инвазивна кардиология и разширява възможностите за лечение на пациенти с нарушения в сърдечния ритъм. УМБАЛ „Св. Екатерина“ е водещ център в областта на кардиостимулацията, имплантирането на кардиовертер-дефибрилатори и сърдечната ресинхронизираща терапия. Въвеждането на безжичните пейсмейкъри надгражда дългогодишния опит на специалистите в прилагането на съвременни методи за лечение на сърдечните аритмии.

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

Безжичният пейсмейкър представлява миниатюрно устройство, с размер, не по-голям от капсула, което се имплантира директно в дясната камера на сърцето чрез катетър, въведен през бедрената вена. За разлика от традиционните пейсмейкър системи, при него липсват, хирургичен разрез, подкожен джоб и електроди, което може да намали риска от усложнения, свързани с проводниците и хирургичната рана.

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

Процедурата се прилага при внимателно подбрани пациенти, при които този тип устройство е подходящо според клиничните показания. Имплантацията е минимално инвазивна и обикновено позволява по-бързо възстановяване в сравнение с конвенционалните системи в подходящите случаи.

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

Внедряването на тази технология разширява възможностите за лечение на нарушенията на сърдечния ритъм и е още една стъпка към прилагането на модерни инвазивни методи в българската кардиология.

С тази стъпка лечебното заведение се нарежда сред медицинските центрове в България, които въвеждат най-съвременните технологии в лечението на нарушенията на сърдечния ритъм.

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“    
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