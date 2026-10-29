До 5 500 евро глоба за участие в протестите в Албания

А лбания въведе високи глоби за хора, които остават на демонстрации, прераснали в насилие. Мерките бяха предприети на фона на продължаващите антиправителствени протести в столицата Тирана, където демонстранти настояват за оставката на премиера Еди Рама, съобщава „Евронюз“.

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Санкциите могат да достигнат 500 000 леки, или около 5500 евро.

Те няма да се налагат само на хората, които пряко участват в насилствени действия. Глоби са предвидени и за хора, които остават сред тълпа, извършваща насилие или грабежи на обществено място, както и за онези, които прикриват самоличността си. За сравнение, средната месечна брутна заплата в Албания е около 930 евро.

Новите правила дават право на полицията временно да ограничава събиранията в определени райони, включително в близост до училища, здравни заведения и правителствени сгради, когато бъде преценено, че съществува риск от насилие.

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Предвидени са и наказания за подбуждане към насилие в интернет. Освен това се въвежда възможност за компенсации на малки предприятия, претърпели щети по време на протестите.

Мерките влизат в сила незабавно, но трябва да бъдат одобрени от парламента в срок от 45 дни, за да останат в действие.

Протестите в Тирана продължават от май

Албания е обхваната от антиправителствени демонстрации от май. През последните дни протестите в Тирана прераснаха в сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност.

Движението няма ясно изразено ръководство. То започна с мирни демонстрации срещу проект за изграждането на луксозен хотел в природен резерват, свързван със семейството на американския президент Доналд Тръмп.

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До средата на октомври исканията на протестиращите се разшириха и започнаха да включват обвинения в корупция, проблеми в здравеопазването и ограничени възможности за младите хора в страната, чието население е около 2,3 милиона души.

По официални оценки щетите от протестите от средата на октомври насам надхвърлят 2 милиона евро. Повече от 350 души са били ранени при сблъсъците между демонстранти и полицията.

Силите за сигурност са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите.

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Рама се позова на френски законопроект

В неделя премиерът Еди Рама заяви, че е почерпил вдъхновение за новите мерки от законопроект във Франция, одобрен от горната камара на парламента. Той предвижда протестиращи да носят финансова отговорност за щетите, които причиняват.

Предложените във Франция санкции достигат 10 000 евро.

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Италия също затегна мерките срещу насилието по време на протести. Нов декрет за сигурността предвижда затвор от четири до 12 години за организиране на групи, участващи в насилствени демонстрации.