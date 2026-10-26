Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

П илотът от Формула 1 Луис Хамилтън изненадващо открехна завесата към личния си живот, правейки ред откровени изкази за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ - Норт (13), Сейнт (10), Чикаго (8) и Псалм (7), съобщава Page Six.
По време на панелна дискусия по време на Гран при на САЩ в Остин, Тексас, шампионът сподели колко много радост му носят малчуганите:
„Племенникът и племенницата ми винаги са ми носили много щастие. Обичам да прекарвам време и с децата на приятелката ми. Тя има четирима, така че сега имам с кого да играя. Дори им взех куче тази година - малкият Хало вече е новото попълнение в тяхното семейство“, сподели Луис Хамилтън пред феновете.
От тайни срещи до романс в Instagram
Връзката между звездния пилот и създателката на Skims пламна през февруари, когато двамата бяха забелязани на романтично бягство във Великобритания.
Lewis Hamilton makes rare comment on his relationship with Kim Kardashian’s 4 kids https://t.co/nGhRgS3hQN https://t.co/h9gMfYttPI— New York Post (@nypost) October 25, 2026
Те официално потвърдиха връзката си през февруари тази година на Супербоул, а през април я направиха „официална“ и в социалните мрежи, споделяйки клип как се разхождат с Ferrari F40 из Токио. През лятото Хамилтън беше забелязан заедно със Сейнт в магазин за редки карти Pokémon, а през юли Ким сподели кадър от семейна почивка край езерото, на който пилотът позира в компанията на малката Чикаго.
Вътрешни хора издават, че Ким Кардашиян е изключително предпазлива и подбира хората, които допуска до децата си след развода с Кание Уест през 2021 г.
Lewis Hamilton says he 'loves' spending time with Kim Kardashian's kids as he gives rare insight into their romance https://t.co/pPl6RtSgna https://t.co/f6mpIdurEn— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 25, 2026
„Тя е много защитнически настроена и не при лесно нови хора в живота им. Фактът, че Луис прекарва толкова време с децата, показва колко много му се доверява“, споделя близък до звездата източник.
За Хамилтън това е първа толкова сериозна публична връзка след дългогодишната му романса с певицата Никол Шерцингер, с която се разделиха през 2015 г.