Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

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П илотът от Формула 1 Луис Хамилтън изненадващо открехна завесата към личния си живот, правейки ред откровени изкази за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ - Норт (13), Сейнт (10), Чикаго (8) и Псалм (7), съобщава Page Six.

По време на панелна дискусия по време на Гран при на САЩ в Остин, Тексас, шампионът сподели колко много радост му носят малчуганите:

„Племенникът и племенницата ми винаги са ми носили много щастие. Обичам да прекарвам време и с децата на приятелката ми. Тя има четирима, така че сега имам с кого да играя. Дори им взех куче тази година - малкият Хало вече е новото попълнение в тяхното семейство“, сподели Луис Хамилтън пред феновете.

От тайни срещи до романс в Instagram

Връзката между звездния пилот и създателката на Skims пламна през февруари, когато двамата бяха забелязани на романтично бягство във Великобритания.

Lewis Hamilton makes rare comment on his relationship with Kim Kardashian’s 4 kids https://t.co/nGhRgS3hQN https://t.co/h9gMfYttPI — New York Post (@nypost) October 25, 2026

Те официално потвърдиха връзката си през февруари тази година на Супербоул, а през април я направиха „официална“ и в социалните мрежи, споделяйки клип как се разхождат с Ferrari F40 из Токио. През лятото Хамилтън беше забелязан заедно със Сейнт в магазин за редки карти Pokémon, а през юли Ким сподели кадър от семейна почивка край езерото, на който пилотът позира в компанията на малката Чикаго.

Вътрешни хора издават, че Ким Кардашиян е изключително предпазлива и подбира хората, които допуска до децата си след развода с Кание Уест през 2021 г.

Lewis Hamilton says he 'loves' spending time with Kim Kardashian's kids as he gives rare insight into their romance https://t.co/pPl6RtSgna https://t.co/f6mpIdurEn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 25, 2026

„Тя е много защитнически настроена и не при лесно нови хора в живота им. Фактът, че Луис прекарва толкова време с децата, показва колко много му се доверява“, споделя близък до звездата източник.

За Хамилтън това е първа толкова сериозна публична връзка след дългогодишната му романса с певицата Никол Шерцингер, с която се разделиха през 2015 г.