Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

А ктрисата Дженифър Лорънс официално потвърди това, за което феновете мечтаеха от години - тя отново се завръща в емблематичната си роля от култовата франчайз поредица „Игрите на глада“, съобщи Page Six.

36-годишната звезда, която стана световноизвестна като Катнис Евърдийн, разкри емоциите си в подкаста Call Her Daddy. Тя определи преживяването на снимачната площадка като „невероятно“ и изключително трогателно.

„Беше толкова лудо, защото екипът беше абсолютно същият - от операторите до асистент-режисьорите. А срещата ми с Джош Хъчърсън и Уди Харелсън беше изключително емоционална. С Джош буквално не стигахме и до тоалетната, без да сме прегърнати. Беше толкова красиво“, сподели с вълнение актрисата.

Jennifer Lawrence finally confirms ‘Hunger Games’ return — but skips ‘Sunrise on the Reaping’ London premiere https://t.co/0CNuZhqXqL https://t.co/rx7yqpqhHV — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Шеги от снимачната площадка и блясък в Лондон

Изминаха 11 години от излизането на последния филм с нейно участие („Сойка-присмехулка – част 2“ през 2015 г.). В подкаста Лорънс не пропусна да се пошегува и с колегата си Уди Харелсън (който играе ментора ѝ Хеймич Абернати):

„Уди, разбира се, влезе неочаквано през прозореца на хотелската ми стая. Нямаше да е той, ако зачиташе личните ми граници и използваше вратата“, през смях разказа звездата.

Новината за нейното потвърждение дойде в същия ден, в който в Лондон се проведе бляскавата световна премиера на новата лента от поредицата - „Sunrise on the Reaping“ („Изгрев по време на жътва“). Въпреки че Лорънс пропусна събитието, червеният килим събра куп звезди, сред които Глен Клоуз, Ел Фанинг, Маккена Грейс, Киърън Кълкин, Джеси Племънс и Ралф Файнс.

Jennifer Lawrence confirms that she, Josh Hutcherson and Woody Harrelson are returning for ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING.’ Speaking on the Call Her Daddy podcast, Lawrence described reuniting with her former co-stars as “so emotional” and “so beautiful.” https://t.co/U8taPsdLMl — PanemPropaganda (@panempropaganda) October 28, 2026

Какво представлява новата лента?

Новият филм е базиран на новия роман на Сузан Колинс и се развива в измислената държава Панем 24 години преди събитията от първите „Игри на глада“. Сюжетът се фокусира върху историята и младостта на героя на Уди Харелсън - Хеймич.

Макар че Лорънс дълго пазеше в тайна участие си, тя никога не е крила любовта си към ролята. На въпрос през 2023 г. дали би облякла отново костюма на Сойката-присмехулка, тя категорично отговори: „О, Боже мой – напълно! Ако Катнис някога може да се върне в живота ми, ще го направя на 100 процента“.