Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

„Ще очакваме да възстановите чувството за справедливост в нашето общество - от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана“. Това заяви премиерът Румен Радев пред завършващите курсанти от випуск 2026 във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Академията на МВР.

Радев участва в церемонията по връчването на дипломите на курсантите.

„Очакваме да върнете доверието в институциите, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове“, каза премиерът.

Той предупреди младите служители, че работата им ще бъде свързана с трудности, рискове и изкушения.

„Знам, че няма да ви е лесно, ще бъдете подлагани на опасности, вероятно ще бъдете подлагани и на изкушения“, заяви Радев.

По думите му историята на МВР помни случаи, в които бивши служители са избирали да действат в разрез със закона.

„Защото, за съжаление, историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги минаваха към тъмната страна“, посочи премиерът. Той призова курсантите да не се отклоняват от професионалния си път и добави: „Да служиш на родината е по-трудният път, но по-благороден и достоен“.

Радев подчерта, че дипломите са не само признание за постигнатото, но и голяма отговорност, тъй като курсантите се посвещават на мисията да гарантират живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на страната.

Той отбеляза, че професионалният им път ще бъде изпълнен с рискове, изпитания и безсънни нощи.

„Ние от вас ще очакваме много - да бъдете опора на българските граждани в трудни моменти“, каза премиерът и изрази увереност, че младите служители ще се справят с предизвикателствата.

Радев отчете и ролята на МВР при кризи и бедствия, като посочи, че хората все повече разчитат на министерството в подобни ситуации.

„Вярвам, че с вашия принос тази тенденция ще става все по-силна“, заяви той.