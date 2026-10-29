България

Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

Той предупреди младите служители на МВР, че работата им ще бъде свързана с трудности, рискове и изкушения

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 12:23
Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона
Източник: БТА

„Ще очакваме да възстановите чувството за справедливост в нашето общество - от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана“. Това заяви премиерът Румен Радев пред завършващите курсанти от випуск 2026 във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Академията на МВР.

Радев участва в церемонията по връчването на дипломите на курсантите.

„Очакваме да върнете доверието в институциите, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове“, каза премиерът.

Той предупреди младите служители, че работата им ще бъде свързана с трудности, рискове и изкушения.

„Знам, че няма да ви е лесно, ще бъдете подлагани на опасности, вероятно ще бъдете подлагани и на изкушения“, заяви Радев.

По думите му историята на МВР помни случаи, в които бивши служители са избирали да действат в разрез със закона.

„Защото, за съжаление, историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги минаваха към тъмната страна“, посочи премиерът. Той призова курсантите да не се отклоняват от професионалния си път и добави: „Да служиш на родината е по-трудният път, но по-благороден и достоен“.

Радев подчерта, че дипломите са не само признание за постигнатото, но и голяма отговорност, тъй като курсантите се посвещават на мисията да гарантират живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на страната.

Той отбеляза, че професионалният им път ще бъде изпълнен с рискове, изпитания и безсънни нощи.

„Ние от вас ще очакваме много - да бъдете опора на българските граждани в трудни моменти“, каза премиерът и изрази увереност, че младите служители ще се справят с предизвикателствата.

Радев отчете и ролята на МВР при кризи и бедствия, като посочи, че хората все повече разчитат на министерството в подобни ситуации.

„Вярвам, че с вашия принос тази тенденция ще става все по-силна“, заяви той.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Петра Куртева, Константин Костов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

biss.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 5 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 5 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Черно море

Черно море е най-смъртоносният морски маршрут в света

Свят Преди 9 минути

Смъртните случаи сред търговските моряци, попаднали в бойните действия между Русия и Украйна, надхвърлят жертвите в Персийския залив.

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Делото срещу пастрока продължава

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Делото срещу пастрока продължава

България Преди 13 минути

Процесът се гледа при закрити врата

.

NOVA отбелязва Деня на будителите с БЪДНИНА

Любопитно Преди 39 минути

Социално отговорната инициатива на медията фокусира вниманието към образованието като национална кауза

Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни

Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни

Любопитно Преди 42 минути

Голям обект в Пояса на Кайпер, далечен регион от ледени и скалисти тела отвъд Нептун, изглежда е нов кандидат за планета джудже. Наречен 2026 ED138, цялата му орбита се намира в обхвата на разстоянието на Плутон от Слънцето, но въпреки това е открит едва сега

Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

България Преди 48 минути

Евтиният азербайджански газ не покрива нуждите на регулирания пазар, а по-скъпите доставки могат да задълбочат финансовите проблеми на „Булгаргаз“

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Свят Преди 49 минути

В нова биография риалити звездата Ким Кардашиян споделя най-тежките моменти около загубата на баща си Робърт. Тя разкрива пророческите му думи преди смъртта му, както и последното си обещание, което е дала до леглото му

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Парите ни Преди 51 минути

Общият показател на НСИ пада с 2,1 пункта през октомври до 13,2%. Оптимизъм остава само сред търговците на дребно, а мениджърите в промишлеността, услугите и търговията очакват по-високи продажни цени в следващите три месеца

,

Повторение на скандала с Блейк Лайвли: Обвиниха Дженифър Лопес в „кражба“ на филм за $100 млн.

Любопитно Преди 52 минути

Медийни публикации твърдят, че Дженифър Лопес се опитва да превземе контрола над новия филм на Netflix за 100 милиона долара след трагични тестови прожекции, а източници я сравняват с шумния скандал около Блейк Лайвли

Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране

Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране

България Преди 59 минути

Той припомни, че Комисията е предложила резерви за непредвидени събития, но много от тях са били съкратени по време на преговорите

Демерджиев: Увеличават се сигналите за купуване на гласове преди балотажа

Демерджиев: Увеличават се сигналите за купуване на гласове преди балотажа

България Преди 1 час

„Не може гласове да се търсят и набират по този начин“, заяви вътрешният министър

<p>Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро</p>

Опит за измама: Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро

България Преди 1 час

Банкова служителка в Кърджали се усъмнила в поведението на клиентката и отказала да извърши операцията. 36-годишната жена е задържана за 24 часа по подозрение в опит за измама

<p>Радев разгневи Румъния с намек за ролята ѝ в атаките в Черно море</p>

Румъния реагира на изказване на Румен Радев за атаките в Черно море

България Преди 1 час

Изказване на българския премиер за действията на Букурещ предизвика реакции в румънски медии. Зад политическия спор стоят поредица от атаки срещу търговски кораби, въпроси за отговорността на Русия и различия в подхода към доказателствата

Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Какви ще бъдат последствията от предателствата при Канарите?

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Любопитно Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ разкри със сълзи на очи колко емоционална е била срещата ѝ със стария екип на снимачната площадка

<p>До 5 500 евро глоба в Албания: Дори да останеш сред&nbsp;протестите, плащаш</p>

До 5 500 евро глоба за участие в протестите в Албания

Свят Преди 1 час

Санкциите ще важат и за хора, които остават сред тълпа, извършваща насилие или грабежи. Мерките идват на фона на продължаващите демонстрации в Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама

9 евро за вода и солети на Летище София

9 евро за вода и солети на Летище София

Парите ни Преди 1 час

Пореден случай на необичайно високи цени

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

Завръщане в 1984: Орлин Горанов с кадър от по-младите си години

Edna.bg

От мистериозни вещици до героини от приказките - 5 визии за Хелоуин, които спират дъха

Edna.bg

Студ и дъжд в началото на ноември

Nova.bg

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се оттегля от поста

Nova.bg