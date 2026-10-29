Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

К ристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ на 7 февруари 2027 г.
Кристин Лагард ще се оттегли от поста президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 7 февруари 2027 г. Това съобщи самата тя в публикация в социалната мрежа „Екс“.
„Току-що информирах колегите си, че ще се оттегля от поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. За мен беше източник на огромна гордост да служа на тази институция. Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път през последните седем години“, написа Лагард.
Публикацията ѝ в „Екс“ е придружена от видео, на което тя се появява с медицински лепенки на лицето.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
В отделна публикация Лагард уточнява, че лепенките на лицето ѝ са поставени след малка хирургична интервенция, на която се е подложила по-рано през седмицата.
„Само за да избегна спекулациите в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургична интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица. Следвайте препоръките на лекаря си и проверявайте редовно кожата си“, посочва тя.
Just to avoid any social media chatter: the plasters on my face are due to a small surgery earlier in the week. Follow doctor’s orders and get your skin checked regularly!— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че ЕС започва процедура по избор на нов ръководител на ЕЦБ.
В изявление по този повод Коща посочва, че намерението на Лагард е да се оттегли на 7 февруари 2027 г. и той приема решението ѝ с уважение. Коща изразява благодарност към Лагард за нейната отдаденост като председател на ЕЦБ от ноември 2019 г. насам.
През целия си мандат тя ръководеше ЕЦБ със силно чувство за дълг и отговорност, заявява Коща. Нейното ръководство бе от голяма полза за Европа в несигурни времена, както и непоколебимата ѝ ангажираност към европейския проект. В условията на пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения, тя осигури стабилно и решително управление, допринесе за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната, добавя той.
За да се осигури плавен преход към следващото ръководство на ЕЦБ, днес се поставя началото на процедурата по назначаване на неин приемник. Процесът ще протече без забавяне, с цел своевременно вземане на решение от Европейския съвет (в състава му за еврозоната), в съответствие с процедурата от Договора за ЕС, допълва Коща.
I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.— António Costa (@eucopresident) October 29, 2026
Управителният съвет на банката е изразил благодарност към Лагард и я е приветствал с продължителни аплодисменти.